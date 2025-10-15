Los precios rompen la barrera del 3%, su nivel más alto desde febrero

Los precios continúan sin dar tregua y cerraron en septiembre con un nuevo incremento de la inflación, para volver a situarse en la frontera del 3%, tres décimas más que el mes anterior y una décima por encima del dato adelantado por el INE hace apenas 15 días, lo que confirma que los precios ya crecen a su nivel más elevado desde el mes de febrero. Encadena así cuatro meses consecutivos al alza -solo en agosto se mantuvo estable- desde el mínimo alcanzado en mayo, cuanto estaba un punto por debajo (2%).

Los datos definitivos de Estadística reflejan que esta evolución al alza de la inflación interanual tiene su razón principal "por los efectos base de los carburantes y, en menor medida, por la subida del precio de la electricidad, que crecen por encima de lo que lo hizo hace un año".

La inflación subyacente -que excluye la energía y los alimentos no elaborados- también sumó otra décima respecto a la previsión adelantada y se mantiene en la línea de estabilidad que espera el Banco Central Europeo, tras mantenerse con la misma tasa de agosto, del 2,4% en términos interanuales. Mismo porcentaje que la inflación de los alimentos y bebidas, que se estabilizó también en el 2,4% durante el último año, gracias básicamente a la caída del aceite de oliva, del 34,5% respecto a septiembre de 2024, que contrarrestó que otros productos esenciales en la cesta de la compra sí que hayan multiplicado su precio.

Información en elaboración