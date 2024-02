Los promotores preparan un observatorio para controlar los efectos del control de precios del alquiler en el mercado

CEOE va a marcar de cerca los efectos que la aplicación de la Ley de Vivienda tiene en el mercado del alquiler. La Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE), organización encuadrada en la patronal empresarial, ha anunciado hoy que está preparando un observatorio del alquiler para determinar los efectos que sobre aspectos como los precios o la oferta tiene la implantación de esta ley, según ha explicado el presidente de la organización, Juan Antonio Gómez Pintado.

Aunque la herramienta analizará el mercado a nivel nacional, pondrá especial énfasis en aquellas zonas que las comunidades autónomas declaren como tensionadas y en las que, de acuerdo a lo establecido en la ley, se aplicarán topes a las subidas de los alquileres. Como ha recordado Gómez Pintado, cuando Cataluña aplicó su normativa para limitar la subida de las rentas, se produjo un desplome de oferta del 30%.

Beatriz Toribio, secretaria general de APCE, ha explicado la organización trabaja en este momento en las diferentes opciones de fuentes con las que nutrir al observatorio. "Queremos tener privadas y públicas. Estamos viendo cómo organizarlo para que tenga rigor científico. Queremos que refleje no sólo precios, sino también ver otras consecuencias de las regulaciones", ha explicado Toribio.

Propuestas

La APCE ha hecho el anuncio en un encuentro con medios en el que ha expuesto las que serán las líneas de actuación del sector de cara a la actual legislatura. Los promotores han denunciado la, a su juicio, notoria falta de producción de vivienda nueva -estiman que hay un déficit de producción anual de unas 80.000 viviendas-, que está teniendo efecto importante en precios. Además, Gómez Pintado ha reiterado su preocupación por la falta de acceso de los jóvenes a la vivienda, un problema que ha relacionado también con esa falta de promoción de vivienda nueva y para el que ha planteado una batería de medidas que, a su juicio, ayudarían a resolverlo. En primer lugar, ha destacado "la necesidad de poner en tiempo y forma la cantidad de suelo finalista suficiente en el mercado como para que los precios no escalen". También ha solicitado que se iguale el IVA de toda la vivienda protegida en el 4%, tal y como se hace con la especial; y que se cuente con el sector privado para los planes de colaboración público-privada que tengan en mente las administraciones. "El sector está dispuesto a colaborar de modo firme y decidido, pero es importante que en la elaboración de los pliegos de los concursos se nos tenga en cuenta porque, si no, pasará como en Andalucía, donde iniciativas de este tipo quedaron desiertas. Es fundamental para lograr el objetivo que se ha marcado el Ejecutivo de alcanzar 183.000 viviendas asequibles", ha asegurado Gómez Pintado.

Hablando de las dificultades para acceder a la vivienda de los jóvenes, el presidente de la APCE ha valorado la aprobación hoy por parte del Consejo de Ministros de una línea de avales ICO por valor de 2.500 millones de euros para que los jóvenes puedan financiar el 20% del valor de la vivienda que vayan a comprar si no disponen de ahorros. Gómez Pintado ha asegurado que, aunque no solucionará el problema por completo, ayudará a muchos jóvenes que tienen capacidad de pago, pero no de ahorro. Además, se ha mostrado seguro de que el ICO y los bancos llegarán a un acuerdo con esta línea como hicieran durante la pandemia para ayudar a las empresas.