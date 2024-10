¿Qué pasará con MUFACE a partir del 5 de noviembre?

Se avecinan días cruciales para la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado. Tras el rechazo de las aseguradoras a la oferta planteada por el Gobierno, donde se ofrecía un aumento de la prima del 14%, el Consejo de Ministros aprobó el pasado 8 de octubre la licitación del concierto de Muface para el bienio 2025-2026, donde se ofrece a las aseguradoras de la mutualidad un incremento de la prima anual del 17,12%. Según afirmó el Ministro para la Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, se trata de "la mayor subida de la historia".

Sin embargo, tras esta noticia las aseguradoras (Asisa, Adeslas y DKV) no se han pronunciado al respecto, dejando pasar los días y meditando cuál debe ser el siguiente paso. Si lo hizo la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), asegurando que la nueva oferta era insuficiente, ya que queda muy lejos del 24% propuesto por Muface este pasado verano.

Con el paso de los días, el ministro volvió a pronunciarse sobre el tema. En declaraciones para Televisión Española, Óscar López volvió a señalar que confía en que todo acabe de forma positiva.

Cinco de noviembre, fecha límite para Muface y el Gobierno

Tras acordar la nueva licitación, el Gobierno dio de plazo a las aseguradoras para tomar una decisión hasta el 5 de noviembre. En este sentido, deberán decidir si aceptan la oferta establecida o, por el contrario, realizan una contraoferta.

Según algunas fuentes del sector, las aseguradoras no verían con buenos ojos la oferta lanzada por el Gobierno puesto que supondría continuar con pérdidas anuales. Hay que recordar que, según han confirmado las propias aseguradoras, el balance de pérdidas hasta la fecha ascendía a los 200 millones por año.

Condiciones de la oferta

El contrato ofrecido a Muface es de 2.681 millones de euros repartidos entre 2025 y 2026, lo que supone un incremento del 17,12%. En concreto, la media por mutualista pasaría de los 1.032,12 euros a 1.208,81 euros en 2026.

Por el momento, el concierto vigente tiene validez hasta el 1 de enero de 2025, por lo que el Gobierno y las aseguradoras tienen hasta esa fecha para acordar los términos. En caso de no llegar a ningún acuerdo, el organismo público podría desaparecer. Por su parte, las aseguradoras tienen hasta la primera semana de noviembre para dar una respuesta.

Consecuencias de la desaparición

En caso de no llegar a un acuerdo entre aseguradoras y Gobierno, la mutualidad de funcionarios desaparecería, provocando graves problemas a la sanidad pública. Su eliminación haría que, a partir del 1 de enero, más de 1,5 millones de funcionarios pasen al sistema público, generando un colapso mucho más grande del que existe actualmente. Si ya de por sí la sanidad pública se encuentra altamente tensionada debido a la deficiente calidad y las largas listas de espera, la desaparición de Muface provocaría que estos problemas se agraven aún más.

En este sentido, los únicos que saldrían ganando con este sabotaje del Gobierno al régimen de Muface serían los usuarios de la sanidad privada, que verían sus centros descongestionarse en 1,5 millones de personas.

Diferencias entre Muface y la Seguridad Social

En la Ley General de Seguridad Social, las funciones de estas dos organizaciones resultan algo difusas y poco esclarecedoras, incluso en algunos apartados, no se llega a identificar los ámbitos que abarcan cada una de ellas estableciendo ciertas lagunas que pueden llevar a confusión.

Muface es un organismo público y autónomo que cuenta con el sustento del Ministerio de Hacienda y Función Pública con la Secretaria de Estado como mediadora. Entre sus funciones principales destacan la gestión de las prestaciones sociales y la asistencia sanitaria de la Seguridad Social. Sin embargo, la ocupación de este ente reside únicamente entre los funcionarios civiles.

Si es verdad que cuenta con una excepción dentro de los ciudadanos a los que se les aplica su oficio, tanto los cónyuges como los descendientes directos de las personas inscritas pueden formar parte de este registro. Hay que resaltar la exclusión de los funcionarios de la Administración de la Seguridad Social que quedan excluidos del Régimen especial de Muface.

Por el contrario, la Seguridad Social recoge al resto de los ciudadanos españoles que no tienen la posibilidad de acceder al registro de Muface. En general afecta a gran parte de la actividad privada y a los organismos públicos no relacionados con la otra modalidad. Además, no solo se limita a la gestión individual sino que repercute sobre la colectividad de las compañías y sus respectivas contrataciones, entre otras cuestiones.