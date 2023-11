¿Quieres copia? El Banco de España aconseja sobre qué debemos responder a esta cotidiana pregunta

Cada año, casi un millón de operaciones fraudulentas afectan a estos sistemas de pago, siendo las compras en línea y físicas las más propensas al engaño. La duplicación, el robo y la pérdida de tarjetas se encuentran entre las principales causas de estas actividades delictivas.

No obstante, es fundamental no facilitar la labor de los estafadores. En ocasiones, los propios clientes realizan compras en sitios web fraudulentos, proporcionando sus datos bancarios y, como resultado, no reciben el producto adquirido y sus datos bancarios pueden ser utilizados para continuar efectuando compras. Es importante destacar que, por lo general, los bancos están obligados a reembolsar el dinero ante un robo o uso fraudulento, aunque existen excepciones.

En caso de robo o pérdida de la tarjeta, si esta se utiliza sin consentimiento, los clientes son responsables de los primeros 50 euros gastados fraudulentamente hasta que notifiquen el incidente y soliciten la cancelación de la tarjeta. Si la cantidad robada asciende a 300 euros, el banco deberá reembolsar 250 euros antes de la cancelación de la tarjeta. Sin embargo, en caso de notificar la pérdida de la tarjeta y se realizan transacciones posteriores, la entidad deberá reembolsar la cantidad total.

En situaciones en las que se realice un cargo incorrecto, ya sea por error o fraude, es donde entra en juego la recomendación del Banco de España.

¿Desea un comprobante?

Al efectuar una compra, es esencial verificar que el monto a cobrar sea el correcto. Por lo tanto, es fundamental prestar atención a la información que aparece en la pantalla del terminal de punto de venta (TPV) antes de realizar el pago o, en caso de firmar en línea, asegurarse de que el importe y el comercio sean correctos. Además, el Banco de España sugiere responder afirmativamente a la pregunta "¿desea un comprobante?" para garantizar que la cantidad registrada en el comprobante sea precisa. Este comprobante es el recibo del TPV que detalla los detalles de la transacción recién efectuada. La entidad financiera aconseja confirmar que se ha cobrado la cantidad adecuada antes de acercar la tarjeta contactless o el teléfono móvil con tecnología NFC para el pago, y solicitar el comprobante después en caso de que sea necesario realizar una reclamación.