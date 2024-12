¿Recibes mensajes de tus jefes fuera del trabajo? Las sanciones pueden llegar a los 900.000 euros

Recibir mensajes de tu jefe fuera del horario laboral se ha vuelto una práctica muy común entre las empresas. Ante el pudor de los trabajadores a no responder, muchas empresas abusan de su poder para mandar trabajo fuera del horario laboral, algo que próximamente va a ser regulado de manera mucho más estricta.

Y es que además de la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales que pretende instalar el Ministerio de Trabajo, una de las medidas que complementan esta normativa será la desconexión digital de los trabajadores.

La desconexión digital, un derecho

El derecho a la desconexión digital es un derecho que tienen todos los españoles. Se recoge en el artículo 18 de la Constitución Española, limitando el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanosy el pleno ejercicio de sus derechos.

Por su parte, laLey Orgánica 3/2018 de Protección de Datos y Garantías de los Derechos Digitales asegura que la desconexión digital es una condición indispensable en las relaciones laborales, donde el trabajador tiene derecho a disfrutar de su descanso sin estar pendiente del teléfono.

Esta ley recoge que el empleado, cuando se encuentre en vacaciones o en sus días de descanso, no tiene por qué atender a las llamadas o mensajes que reciba de la empresa, además de no poder ser sancionado por no hacerlo. Se trata de un derecho que tienen todos los trabajadores y que, por tanto, es perseguido por la Inspección de Trabajo si se entera de irregularidades.

Además, el artículo 15 hace alusión al derecho a la integridad física, muy ligada a la desconexión digital.

Yolanda Díaz se pronuncia al respecto

Yolanda Díaz ha insistido mucho en la desconexión digital de los trabajadores. La ministra ha asegurado en diversas ocasiones que "es necesario regular la desconexión digital para garantizar un equilibrio saludable entre la vida laboral y personal de los trabajadores".

Una desconexión que, según Díaz, "no puede ser privilegio de unos pocos". Por ello, desde el Gobierno se pretende incrementar la regulación con el objetivo de frenar la "invasión" de las empresas en el tiempo libre del trabajador.

Sanciones

Ante esta problemática reiterada en muchas empresas, desde Legálitas analizan los derechos y obligaciones de las empresas y trabajadores en esta materia para evitar que estos “abusos” queden impunes.

Si una empresa obliga a su trabajador a realizar horas extras, la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden social tipifica como infracción grave la trasgresión por parte de las empresas de la normativa en materia de jornada laboral, castigando estos incumplimientos con multas de hasta 7.500 euros. No obstante, estos importes se podrían incrementar hasta 983.736 euros si el Inspector actuante entiende que la empresa además incumple la normativa de prevención de riesgos laborales, según Selier Abogados.

Por tanto, atender a mensajes del trabajo a través de medios digitales fuera de la jornada laboral ordinaria no solo puede suponer la realización de horas extra, sino también la vulneración del derecho del trabajador a la desconexión digital.

Control horario para registrar las horas de cada trabajador

Asimismo, también se incluirá una regulación más estricta del registro horario de los trabajadores en sus empresas. La medida pretende que el registro deje de ser en papel y pase a ser digital, lo que facilitaría que la Inspección de Trabajo pudiera comprobar las horas que realizan los trabajadores.

De esta forma, se podrá regular las horas en las que ejerce cada trabajador su jornada laboral, y evitar así horas extra fuera del horario habitual.