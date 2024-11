El SEPE alerta: sancionará a los parados que compatibilicen el nuevo subsidio con estos trabajos

El pasado 1 de noviembre entro en vigor en España la nueva reforma de los subsidios a través del Real Decreto-ley 2/2024. El texto introduce el "Complemento de Apoyo al Empleo", el instrumento de compatibilidad tanto del subsidio de desempleo, como de la prestación ordinaria, con la incorporación laboral. Es decir, la reforma permitirá compatibilizar un empleo o una beca con el cobro tanto del subsidio, como del paro. Esta situación se podrá prolongar durante un período máximo de 6 meses.

Según informó el Ministerio de Trabajo, la idea de esta nueva ayuda es proteger a los parados de larga duración. Sin embargo, esta cuantía irá decreciendo en el tiempo y cambiará en función de la jornada que se realice.

Asimismo, existen varios supuestos en los cuales esta ayuda no podrá ser solicitada o, en el caso de que se este percibiendo, deberá ser extinguida:

Supuestos en los que la ayuda no es compatible

No podrás compatibilizar el trabajo por cuenta ajena con el subsidio en los siguientes casos:

Cuando te contrate una empresa que tenga autorizado expediente de regulación de empleo en el momento de la contratación

Si has trabajado en los últimos doce meses anteriores a la fecha del contrato en la empresa que te contrata

Si eres, cónyuge, ascendiente, descendiente u otro pariente por consanguinidad o afinidad, o en su caso por adopción, hasta el segundo grado inclusive, del empresario o empresaria, de quien ostente cargos de dirección o sea miembro de los órganos de administración de una sociedad

Sanciones en caso de no respetar estas condiciones

Según ha informado el Servicio Público de Empleo estatal, en caso de que la situación del beneficiado cambie, no siendo compatible esta ayuda con las nuevas condiciones del trabajador, el empleado deberá notificar los cambios al organismo lo antes posible. En caso de no hacerlo, si el SEPE detecta cualquier irregularidad, podrá iniciar un procedimiento sancionador al no comunicar la existencia de una causa de suspensión del subsidio.

¿Qué es necesario para pedir el subsidio por desempleo?

Los requisitos generales para cobrar el subsidio extraordinario por desempleo, tal y como se indica desde la página web del SEPE, son los siguientes: