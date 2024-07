El SEPE exige el certificado de búsqueda de empleo para los subsidios antes del 1 de noviembre

Las nuevas modificaciones al subsidio por desempleoentrarán en vigor a partir del 1 de noviembre. Hasta entonces, se mantendrán los derechos de quienes estén cobrando la Renta Activa de Inserción (RAI), que esta por ser derogada, o hayan solicitado o generado el derecho antes de dicha fecha.

Para acceder al subsidio, el SEPEexige a los parados de larga duración demostrar su búsqueda activa de empleo mediante un certificado para poder acceder a los subsidios extraordinarios como la RAI y el Subsidio Extraordinario por Desempleo (SED). Esta medida se enmarca en un contexto de políticas laborales y de asistencia social que busca asegurar que los recursos destinados a los subsidios sean bien utilizados por quienes realmente intentan reincorporarse al mercado laboral.

El Servicio de Empleo Público Estatal se encarga de emitir el documento que certifica la búsqueda activa de empleo de una persona desempleada en los supuestos correspondientes. Este certificado verifica todas las actividades realizadas con el fin de encontrar trabajo, como asistir a entrevistas, inscribirse en agencias de colocación y participar en cursos de formación.

Cómo obtener el certificado de Búsqueda Activa de Empleo (BAE)

Para obtener este certificado, los solicitantes deben rellenar y sellar en la Oficina Autonómica de Empleo la declaración que se acompaña con al menos tres de las varias propuestas dispuestas para certificar la búsqueda de trabajo: envío de currículums a al menos tres empresas diferentes, asistencia a entrevistas de trabajo, presentación de candidaturas en ofertas de trabajo (portales de empleo privados o del Servicio Público de Empleo) e inscripción en agencias de colocación de empleo, entre otras.

Cada Servicio Autonómico de Empleo tiene criterios distintos para controlar la Búsqueda Activa de Empleo (BAE). Por ejemplo, algunas comunidades exigen que las acciones realizadas sean variadas y no se limiten a enviar currículum. En estos casos, se puede solicitar un máximo de seis currículos junto con otras acciones, como la inscripción en portales de empleo o la participación en cursos de formación. Esto asegura una búsqueda de empleo más integral y efectiva.

El requisito que está sujeto a sanción

Según el SEPE, "Esta certificación se efectuará en la forma en que estos organismos acuerden en el marco de la mutua colaboración. Si no se acredita, se considerará que no se cumple el compromiso de actividad". No contar con el certificado es considerado una infracción leve cuya sanción es la pérdida de la prestación durante tres meses en primera instancia, seis meses si se reincide y la cancelación del subsidio si ocurre una tercera vez.

¿Qué es la RAI?

La Renta Activa de Inserción (RAI) es un programa de ayuda económica dirigido a personas desempleadas de larga duración que enfrentan dificultades especiales para reincorporarse al mercado laboral. Está destinado a mayores de 45 años, víctimas de violencia de género o doméstica y personas con discapacidad.

Para acceder al RAI, los solicitantes deben cumplir con ciertos requisitos, como estar inscritos como demandantes de empleo y no tener ingresos superiores al 75% del Salario Mínimo Interprofesional. Además, deben demostrar que están buscando activamente trabajo. Esta ayuda económica es limitada en el tiempo, con una ayuda de 480 euros al mes que se puede recibir de manera mensual durante 11 meses, con posibilidad de prórroga de hasta tres ocasiones.