El sindicato de maquinistas no descarta movilizaciones por el traspaso de Rodalies que el Gobierno veía imposible hace sólo seis meses

El acuerdo alcanzado por PSOE y ERC para que la Generalitat gestione de forma íntegra el servicio de Cercanías de Cataluña (Rodalies) ha caído como un jarro de agua fría entre los sindicatos. El principal de maquinistas, Semaf, ya ha anunciado directamente que no descartan movilizaciones en caso de que el acuerdo afecte a los derechos laborales de los trabajadores. "En ese caso, no nos quedará más remedio que movilizarnos porque no nos han consultado", según ha advertido Diego Martín, secretario general de Semaf, a LA RAZÓN.

Fuentes sindicales cifran en 2.300 los efectivos de Renfe que trabajan en Cataluña. Los de Adif, el propietario de las infraestructuras ferroviarias que también se traspasarían, ascienden a algo más de 1.200, según las mismas fuentes.

Martín asegura que, en los acuerdos firmados en 2021 para acabar con las movilizaciones que entonces habían convocado, se estableció que cualquier novedad sobre este asunto sería consultada con el Comité General de Empresa, del que también forman parte los sindicatos CC OO, UGT, CGT y el Sindicato Ferroviario. De hecho, en el acta de la reunión del 8 de octubre de 2021 que los representantes de los trabajadores mantuvieron con la entonces secretaria de Estado de Transporte, Isabel Pardo de Vera; para hablar sobre este hipotético traspaso se recoge que cualquier novedad sobre el asunto se transmitiría a los trabajadores, cosa que, como asegura Martín, no ha ocurrido.

Desde CC OO Cataluña han advertido que el traspaso integral de Rodalies es "muy complejo y cargado de interrogantes" y han pedido el mantenimiento del empleo, así como la convocatoria de la Mesa sobre Rodalies y Regionales. Desde el sindicato han asegurado que el objetivo de este traspaso ha de ser el mantenimiento y la mejora de las condiciones de trabajo de los profesionales de Renfe y Adif, además de su estabilidad en el empleo.

Cambio de opinión

El traspaso de Rodalies ha estado muy presente en las conversaciones entre Gobierno central y la Generalitat de Cataluña en los últimos años. Sin embargo, la posición de Moncloa hasta ahora había sido siempre la de negar que hubiera opciones de efectuarlo. De hecho, hace sólo seis meses, la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en funciones, Raquel Sánchez, aseguraba que el traspaso integral del servicio de Rodalies del Estado a Cataluña no era posible y acusaba a la Generalitat de falta de compromiso con las infraestructuras en la región. Más concretamente, Raquel Sánchez acusaba a la Generalitat, que tiene la titularidad de la gestión y coordinación de las Rodalies desde 2010, de no cumplir con sus obligaciones con estos servicios. La titular de Transportes añadía a esto que el Ejecutivo central estaba invirtiendo "como nunca" en los trenes catalanes y catalogaba de "munición electoral" el discurso que ERC y Junts hacían sobre el asunto, según informa Ep.