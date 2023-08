Emigrar con red y sin saltar al vacío, propuesta de GrowPro

Irse al otro lado del mundo pero con una red que te sujete por si hay problemas. GrowPro es una plataforma de experiencias educativas internacionales fundada en 2013 por Goiko Llobet (actual CEO de la compañía) y Pablo Gil, quienes vivía en Melbourne (Australia). Su objetivo es que ninguna persona estuviera sola al aterrizar en destino.

“Yo era ingeniero informático y estaba trabajando como consultor en business intelligence y simplemente no sentía que fuera lo adecuado para mí. Quería emprender y en 2013 dejé todo atrás y me fui con Pablo Gil, mi mejor amigo, a Australia. Al llegar, me di cuenta de que empezar en un país nuevo no es sencillo y de ahí salió la idea de apoyar a toda esa gente que decide cambiar su vida a través de los viajes”, rememora Llobet.

En esa búsqueda por montar un negocio, se dieron cuenta de que, como ellos, había mucha gente que llegaba a Australia pero sin ningún tipo de apoyo y sin conocer a nadie. “Decidimos organizar una paella para invitar a estudiantes y así crear una comunidad donde se pudieran apoyar unos a otros”, detalla Goiko Llobet, reconociendo que, desde ese momento, solo se han dedicado a “facilitar los trámites para aquellos que desean comenzar una nueva vida” en otros países y que, una vez lleguen, “encuentren en GrowPro todo lo que necesitan para disfrutar plenamente de su experiencia”.

Seis destinos

Actualmente, la plataforma opera en seis destinos (Australia, Canadá, Estados Unidos, Irlanda, Malta y Nueva Zelanda) por ser los más demandados por los estudiantes. El equipo de GrowPro Experience se encarga de ofrecer todos los servicios que los estudiantes necesitan para organizar y disfrutar de su experiencia en el extranjero y les acompañan en el destino. Según sus datos, más de 20.000 estudiantes han disfrutado de una experiencia internacional gracias a GrowPro Experience.

“Cuando decidimos abrir un destino nos fijamos en que cumpla con ciertas condiciones: que sean países con programas de visa muy atractivos, que tengan calidad educativa, que permitan trabajar y que sean destinos atractivos para nuestra audiencia”, explica. Tras Australia, “Nueva Zelanda era un paso lógico por cercanía. Canadá lo abrimos más tarde porque era un gran mercado y muy buscado por LATAM al ser un perfil muy migratorio”, ahonda este emprenedor. “Irlanda y Malta fueron nuestros últimos destinos en abrir; lo hicimos durante la pandemia porque eran más flexibles aceptando viajeros. Irlanda, por su inglés más académico y sus opciones de encontrar trabajo y Malta, por ser muy atractivo para un perfil más joven”.

En este punto, reconoce que en el futuro se planean nuevos destinos y orígenes. “En los orígenes ya tenemos mucha presencia en Latam. Además, queremos contar con Europa entera como origen, ya que también tenemos presencia, más allá de España.

En cuanto a destinos, España y Reino Unido "están en el calendario pero vamos paso a paso, y siempre y cuando podamos ofrecer la mejor calidad a nuestros Growers una vez lleguen al destino”, detalla.

Según sus datos, aproximadamente el 50% de los viajeros escogen Australia, seguido de Canadá e Irlanda, mientras que las nacionalidades que más demandan estos servicios son España, México, Colombia y Chile.

Usuarios y perfil

Desde el nacimiento de la compañía hace 10 años, asegura que ha acompañado a más de 25.000 personas. “Solo en el año 2022 más de 5000 Growers viajaron con nosotros”, asegura el CEO. Esperan cerrar 2023 con más de 9500 usuarios. Además, tienen una comunidad activa, de más de 5000 personas en los países de destino y realizan más de 500 eventos al año, en todos nuestros destinos. “

El perfil de usuario es una persona entre 18 y 35 años, “con perfil aventurero, ganas de vivir una experiencia internacional y mejorar su perfil profesional”.

Goiko Llobet asegura que “una persona que contrate los servicios con GrowPro paga lo mismo que una persona que se lo gestione por su cuenta” aunque cuente con “asesoramiento desde el día 1, un equipo completo que le ayude con los trámites, recomendaciones para seleccionar escuela, curso o trabajo. Además, una vez llegue a destino, el equipo que le da la bienvenida, organiza eventos, le sirve de apoyo y genera comunidad para que la experiencia sea completa”.

Preguntado por el modelo de negocio, detalla que “nuestros partners nos pagan por proveerles viajeros, que son tanto las escuelas de los países de destinos, como muchas de las empresas con las que colaboramos para poder ofrecer los mejores servicios en calidad y precio (Seguros, alojamiento, vuelos...)”.

Por eso, asegura que “estamos muy orientados en ser una empresa que busca EBITDA positivo, para que la captación de capital no sea una necesidad, sino algo que nos ayude a potenciar el crecimiento”. Pese a todo, en abril de este año cerraron una ronda de 1,5 Millones de euros de Kfund que, sumado a una ronda en 2021 liderada por Angels Capital, suman 3 millones de inversión recibida hasta la fecha.

Además, entre los inversores y advisors “contamos con gente de primer nivel como Iñigo Juantegui (La Nevera Roja, Ontruck), Alejandro Artacho (Spotahome), Javier López (Erasmusu) o Emi (Erasmusu)”.