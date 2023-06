«España tiene la oportunidad de liderar la sostenibilidad» César Cernuda, Presidente de NetApp

En un minuto se producen unos 5,7 millones de consultas en Google, se mandan unos 12 millones de SMS y 6 millones de personas compran online. Acciones que generan datos que deben ser almacenados y gestionados.

“Si somos capaces de optimizar el uso y gestión de datos, vamos a cambiar muchas cosas en el mundo». El asturiano

–una de las cinco mayores compañías de almacenamiento de datos del mundo– desde hace tres años, y lo hace desde España.

Cernuda recibe a La Razón en sus oficinas en Madrid para hablar, e

n una amplia entrevista,

del poder de los datos, de la creciente complejidad en su gestión, de su salto a la nube y de la situación de España en tecnologías como las renovables

.

¿Estamos guardando datos por encima de nuestras posibilidades?

En el año 2022 se almacenaron 90 zettabytes (ZB) de información. En los próximos tres años ese volumen se va a multiplicar casi por el 200%, para pasar de unos 90 ZB a 185 ZB. Si cada gota del océano fuera un megabyte, estaríamos hablando de 6.500 veces el océano. Es un volumen de datos completamente enorme. Pero el 70% de esos datos no los utilizamos.

Es decir, que sí.

Almacenar un dato ya no es un coste para una empresa; es más el coste de oportunidad. ¿Cómo podemos hacer para utilizar mucho mejor y mucho más la información? ¿Cuál es la que realmente necesitas? ¿Cómo la almacenamos de tal forma que puedas sacar provecho de todos los datos? ¿Para generar nuevos modelos económicos, para dar un mejor servicio a tus clientes, anticiparte al soporte…?

La gestión de esos datos es una enorme oportunidad para las empresas y están teniendo un enorme coste de oportunidad. Las empresas no van a dejar de almacenar tantos datos, pero sí a hacerlo de una forma mucho más eficiente, más inteligente.

Todo el mundo habla de la inteligencia artificial generativa. Y se trata exactamente de eso: de conseguir que, con todos los datos que tenemos, y aplicando machine learning, mi empresa pueda aprender mucho más de lo que está pasando. Es decir, pasar de utilizar un 30% de datos a un 50-70-80%.

Hablando de IA, es una gran generadora y consumidora de datos…

Lo que hay detrás de esta inteligencia artificial generativa no es otra cosa que una velocidad muchísimo mayor en el tratamiento de esos datos, con algoritmos que están aprendiendo a través de machine learning.

Cuando hablamos de Inteligencia Artificial la gente se asusta, aunque existe desde hace más de 30 años. Cuando le pregunto a la gentesi utiliza la inteligencia artificial, muchos me dicen que no. Pero si has hecho una búsqueda en Internet, si has usado un comando de voz, sé bienvenido a la inteligencia artificial. El mundo del automóvil está usando esta evolución de una forma tremenda. Lo que ha hecho Tesla no es una revolución del coche eléctrico o de las baterías: son revolucionarios porque son capaces de gestionar los datos de lo que está pasando en ese coche de una forma mucho más inteligente.

Es fundamental que en todos los sectores y en todas las industrias entendamos cómo gestionar nuestros datos para que realmente seamos capaces de diferenciarnos. Las empresas que más éxito van a tener van a ser aquellas que tengan una política y una gestión del dato de forma muy inteligente y eficiente.

¿Cómo se consigue eso? Las empresas tienen muchos datos pero muchas veces no saben qué hacer con ellos y cómo transformarlos en valor…

Es fundamental que se dejen asesorar. No creo que una tercera empresa tenga que hacer todo para ti, pero sí entender el dato en tu contexto. La mejor persona que lo va a ver soy yo porque yo entiendo mi negocio mejor que nadie, pero las tecnologías y las herramientas pueden mirar esa estructura de datos. En NetApp, por ejemplo, hemos invertido mucho en la digitalización del soporte a clientes. Es uno de los grandes avances que hemos hecho. Con esta gestión de los datos me adelanto un posible error o fallo de mi sistema. Hemos invertido en esa tecnología para poder mejorar y porque el retorno de la inversión es mucho mayor.

Almacenamiento y nube

¿Es el almacenamiento el gran desconocido de la tecnología? ¿A las empresas les da igual quién está detrás de su sistema de almacenamiento?

Sí y no. Es cierto que hay empresas que nos compran y nos usan y no saben que NetApp está detrás. Pero los sistemas les funcionan muy bien y está muy contentos. Y a mí, en parte, me vale.

Si le pregunto a 100 presidentes de consejos de administración qué proveedor tienen que utilizar, la mayoría puede que no me contesten. Pero si pregunto a perfiles con un background más cerca de la tecnología (CIO, directores de infraestructura…) van a recomendar NetApp. Hay un gap entre la parte de negocio, los CEO, con nuestros productos, porque estos productos, aunque le dan ese servicio, son comprados por las personas de tecnología. Eso es un reto y en lo que intentamos avanzar.

¿Se está consiguiendo?

Afortunadamente.

Decir NetApp siempre ha sido decir almacenamiento, pero ahora lo queréis ligar mucho al cloud. ¿Por qué? ¿Cómo está evolucionando?

Como compañía nacimos el año 92 con una visión muy clara: ayudar a las empresas a gestionar y almacenar de una forma mucho más eficiente y mejor sus datos. Siempre pongo el mismo ejemplo: cuando llegamos a casa armonizamos nuestros armarios, organizamos nuestros despachos, nuestras mesas, donde guardamos lo que vamos a utilizar. Hay cosas que no utilizamos en todo el año, tienes ropa de invierno y de verano, cosas en el trastero… Es algo muy natural para nosotros. El mundo de las empresas es muy parecido: hay datos que necesitamos acceder de forma rápida porque estamos usando aplicaciones de misión crítica y tienen que estar accesibles con una latencia rapidísima y otros que no hace falta tenerlos de esa forma tan rápida. Nacimos con esa visión de ser capaces de ofrecer soluciones a las empresas donde el nivel de seguridad, de privacidad y de velocidad en el acceso a esos datos fuera el mejor que podíamos ofrecer. En los últimos años hemos visto en enorme explosión de datos, pero el consumo de esos datos ha cambiado. Durante muchos años, las grandes empresas invertían en sus propios datacenters. Pero en los últimos 10 años han ido subiendo sus datos al mundo de la nube. Ahí es donde está nuestro gran valor diferencial porque los proveedores de nube integran de forma nativa nuestra tecnología, revendiéndola como parte de su servicio. Somos parte de su consola y los clientes compran la tecnología directamente a ellos y nos pagan un royalty.

¿Eso supone perder una gran masa de clientes para quedarse solo con tres (Google, AWS y Microsof)?

Somos una compañía que, para la gente que no está muy metida en tecnología, posiblemente no nos conozca tanto como las grandes marcas, pero en el mundo de tecnología nos conoce todo el mundo. Tenemos 38.000 clientes en todo el mundo, cotizamos en NASDAQ, estamos presentes en más de 35 países por todo el mundo… Lo que está pasando es que los tres grandes proveedores de nube se han convertido en nuestros tres partners más estratégicos y son los que están creciendo más con nosotros, los que están ofreciendo nuestros servicios a través de sus propios productos y sus vendedores y sus partners.

¿Qué importancia tiene cada uno de ellos?

Los datos no los podemos compartir porque no son públicos, pero es cierto que el primer partner con el que empezamos fue con Microsoft. Los tres son partners estratégicos y tenemos una magnífica relación. Pero es cierto que el mayor volumen de negocio a día de hoy lo hacemos con Microsoft, que fue el primero.

También tenemos alianzas muy importantes con otros proveedores, como IBM, que también ha anunciado la apertura de una región cloud en España.

Al contratar la nube, ¿las empresas reclaman que sus datos estén en NetApp?

Muchos de nuestros clientes llevan trabajando con nosotros muchísimos años y así lo piden a los proveedores cloud. En muchos casos son los propios proveedores de nube los que explican por qué debe estar nuestra tecnología. El 50% de los clientes que tenemos en el cloud son nuevos clientes. Presumimos de tener uno de los mayores costes de atención de cliente. Lo primero y lo que nos da de comer son nuestros clientes.

¿Cuánto de su negocio ahora mismo es solamente cloud?

El año pasado facturamos 3.000 millones de dólares y la nube supone 620 millones de beneficios anuales. Desde que entré en la compañía, hace tres años, hemos añadido 500 millones a este negocio.

Según estos datos, ¿siguen las empresas prefiriendo guardar sus datos críticos en su casa en lugar de en la nube?

A nivel mundial vemos una diferencia tremenda. Hay países donde se han subido al mundo de la nube y básicamente su forma de operar es ahí. Otros países, donde la regulación es más amplia, los proveedores de nube apenas ofrecen servicios y solo están los proveedores locales. Otro grupo de países tienen regulaciones mucho más estrictas en cuanto a qué puede subirse o no a la nube. En temas de gobierno o de industrias, algunos no tienen ningún problema en soberanía de datos (salvo en sector financiero, público y de salud). También hay sectores donde hay muchísima más reticencia, como el mundo la defensa: casi ningún país quiere subir nada de inteligencia.

¿Y en España?

En el caso de España, hemos dejado a las empresas la libertad que necesitan para tomar sus propias decisiones en cuanto a gestionar de la forma más eficiente esos datos, sus recursos y sus aplicaciones. En ese sentido somos muy competitivos. Me preguntan mucho sobre cómo es el nivel de adopción de tecnología en España frente a otros países y yo siempre contesto lo mismo: hay que entender el tejido empresarial español. Somos un país relativamente grande, de 47 millones de habitantes y con un tejido empresarial muy de PYME. En cuanto al mundo la tecnología, las grandes empresas de España, el Ibex 35, no tiene nada que envidiar a Europa. En los servicios financieros, por ejemplo, hemos avanzado de forma mucho más rápida. Mi preocupación no es el Ibex 35 (el 95% de estas empresas son clientes nuestros). Donde tenemos una enorme oportunidad es en la mentalidad (que ha ido cambiando) del tejido empresarial de la pyme. El 99% de las empresas del país son pymes. Una startup es una pyme, aunque sea más moderna y esté metida en el mundo de la tecnología y de los datos.

Para las grandes empresas de tecnología, España se ha convertido en un importante mercado. En el mundo de las comunicaciones, somos uno de los mejores en cuanto infraestructura para poder aprovechar al máximo el mundo de la tecnología.

¿Hasta qué punto las empresas deben tener sus datos en la nube?

Tenemos aproximadamente unos 250 service providers; es decir, compañías que ofrecen servicios con sus propios datacentes: nubes privadas, nubes híbridas, públicas… El consejo que siempre doy cuando hablo con algún empresario o CEO de alguna compañía es: “tú tienes que tener una buena estrategia de datos y, en esa estrategia de datos, un gran partner del que puedas fiarte para poder sacar provecho de todos ellos”.

Pero si se almacena más, esto beneficia a las empresas como NetApp…

Obviamente, cuantos más datos se almacenan más facturo, pero para mí es una visión a corto plazo. Mi labor como presidente es que los partners y clientes sientan que hacer negocios con nosotros les ayuda de cara al futuro. Más de una vez he hablado con clientes y les digo que no entiendo por qué almacenan todos estos datos. Me parece bien que no los pierdan, pero podemos ayudarles a gestionarlos mejor, sobre todo para cuando tengan que usarlos.

Los tres grandes jugadores cloud están abriendo regiones de sus nubes en nuestro país. ¿NetApp acompaña esas inversiones?

En el mundo de la nube, tanto con los hiperescaladores como con el resto de service providers, tenemos acuerdos de manera que cuando ellos invierten en una zona para ofrecer nuestros servicios tiene que estar nuestro hardware, con lo cual somos parte de todos esos procesos.

¿Dónde deben guardar las empresas sus datos?

Muchos lectores tendrán esa duda. ¿Realmente quiero mandar todos mis datos a la nube? ¿Lo dejo todo en mis servidores? Nuestros clientes tienen un modelo híbrido y lo más importante es cómo convivir en esos mundos. NetApp ofrece el mismo software en la nube y en local, de tal manera que somos un facilitador para que la empresa sea capaz de utilizar esas aplicaciones donde quiera y necesite.

¿Cómo se combina la sostenibilidad con la actualización que la tecnología siempre impone?

Somos una compañía de hecho bastante avanzada en temas de sostenibilidad y tenemos el compromiso de ayudar a esa mayor eficiencia. Trabajamos con los datacentes y tenemos una labor muy importante por hacer.

Los productos nuevos que vamos lanzando están consiguiendo que las emisiones sean mucho menores y que, en refrigeración, sea muchísimo más circulares. Los clientes, sobre todo en Europa, cada vez nos piden más requisitos de sostenibilidad. En algunos países, estos requerimientos suponen el 10 o el 15% de la decisión final,

¿Qué pasa con los viejos sistemas?

Todas las compañías somos muy reticentes a mandar sistemas que hemos utilizado, donde se guardan datos nuestros (por mucho que los limpies) a otros sitios. Hay una política y unos planes de reciclaje donde parte de esa chatarra donde esa ya es verde y de economía circular.

Directivo internacional

Es uno de los españoles que más alto ha llegado en una empresa internacional, pero se ha establecido en España. ¿Por qué?

¿Por qué no? (se ríe). Obviamente fue más una decisión personal que profesional. Llevaba 16 años viviendo por todo el mundo y tenía la intención de volverme a España en algún momento. Dicho esto, para nosotros el crecimiento internacional era muy importante, así que se cruzaron varias cosas. Por un lado, esa intención personal. Muchos podemos tenerla, pero llevarla a cabo es complicado. La segunda es que realmente queríamos tener una expansión mucho más rápida internacionalmente, por lo que estar basado en Asia o en Europa era una buena opción. Y añado una tercera causa. Siempre presumimos de lo que llamamos “Thrive Everywhere”; es decir, que tengamos éxito allá donde estemos. Con la pandemia es mucho más fácil decirlo porque muchas compañías cambiaron sus políticas en ese sentido, pero nosotros veníamos ya haciendo esto desde hace tiempo. Nuestro director financiero está basado en Dallas. Nuestro responsable de producto está en Seattle, la de personal en Atlanta… No tenemos unas oficinas centrales únicas, aunque nuestra sede esté en San José, donde voy bastante, al igual que por todo el mundo. Afortunadamente hoy en día la tecnología nos permite poder desempeñar nuestro trabajo en una zona mucho más abierta que antes.

En la pandemia estuve cinco meses en Asturias. Volví de Estados Unidos después de verano y me fui a Luarca a trabajar. Creo que es una enorme ventaja, pero también que el mundo no puede ser solamente virtual. Hoy mismo lo estamos viendo en esta entrevista en persona: es distinto hacer esta sesión en persona que hacerla por cualquier herramienta de videoconferencia.

Creo que podemos ser mucho más flexibles como compañías de lo que éramos hace cinco años o diez años. Puedes liderar una empresa desde cualquier parte. El reto es cómo mantener la cultura de tu empresa.

¿Cree que está abriendo camino para que se produzca ese cambio? Javier Oliván, segundo de Meta, también ha vuelto a España…

Nos tenemos que sentir súper orgullosos en España del talento que tenemos. Durante muchos años nos costó mucho salir fuera de España. Tener carreras internacionales requiere esfuerzos o sacrificios: desde 2001 no he vivido en España. Estos cambios nos han permitido a muchos el poder decidir, en la medida de lo posible, donde poder vivir y dónde trabajar o cómo hacerlo. Esto requiere mucha organización por los cambios horarios y mucha flexibilidad. Creo que veremos más ejecutivos que van a volver, y no necesariamente para trabajar en una empresa local.

Como directivo internacional, ¿cómo ve España?

Estoy enamorado del país. Siempre que he podido he intentado ayudar a España en mis cargos internacionales en la medida de lo posible. España significa para mí el país, las empresas, las cámaras de comercio… Creo que tenemos enormes activos, como el talento. Somos muy buenos criticándonos a nosotros mismos todas las cosas que hacemos mal y somos muy malos contando las cosas que hacemos bien. Me preguntan muchas veces cómo nos posicionamos en el mundo digital de cara al futuro. No creo que seamos el país que va a liderar la transformación digital del mundo, pero somos un país que estamos en cabeza y podemos liderar el mundo de la sostenibilidad. Tenemos grandes empresas. Si somos capaces (y esto yo lo he transmitido al gobierno y profesionalmente me he puesto a disposición de servir si puedo ayudar) de aprovecharlo, tenemos un enorme potencial con las renovables.

Debemos tener mayores avances en ese sentido. Si somos capaces de conjugar y jugar bien nuestras cartas en ese mundo la sostenibilidad con el mundo de la tecnología, tenemos enormes oportunidades de cara al futuro.

Los tres grandes hiperescaladores argumentan que han abierto sus regiones cloud en España entre otras razones por las posibilidades de sostenibilidad energética…

Es una realidad. Nosotros somos un gran proveedor de conocimientos de tecnologías y de servicios. Ahí tenemos un enorme poder, enormes ingenieros e ingenierías… Tenemos un gran país y un gran sector de servicios y es ahí donde tenemos que diferenciarnos. No creo que España sea el país que se va a diferenciar en el mundo de la tecnología como tal, pero creo que si lo conjugamos tecnología con sostenibilidad tenemos un enorme potencial.

Orgulloso de su familia y de su país

Ha viajado por más países de los que puede contar sin hacer memoria, pero el lugar con el que se queda es con España. «Volverme era muy importante para mí», asegura. «Creo mucho en los valores que tenemos: la familia, los amigos, la forma de vivir…». César Cernuda siente un especial arraigo por su tierra, Asturias, y, aunque de lo que más orgulloso se siente es de su familia, reconoce que le gustaría crear una fundación para poder ayudar. Admira a su padre y no esconde que le gustaría ser abuelo («aunque me siento muy joven para eso»). Pero, sobre todo, se ve siendo feliz dentro de cinco años («esa pregunta la hago siempre cuando contrato a alguien»). Le gustaría ser recordado como alguien «empático, justo y honesto, que ayuda a los demás».