El mundo Ehereum se reúne en ETHBarcelona

ETHBarcelona, que asegura ser la mayor conferencia nacional de blockchain Ethereum y criptomoneda, mostrará cómo usar la tecnología blockchain para contratos inteligentes y la sostenibilidad, especialmente a través de los movimientos SolarPunk y LunarPunk, que visualizan un mundo en el que la tecnología se utiliza de manera positiva para impulsar de forma sostenible y ética nuestro planeta.

Solarpunk y Lunarpunk son dos conceptos relacionados con movimientos estéticos y filosóficos que imaginan y promueven futuros sostenibles y respetuosos con el medio ambiente, según explica la compañía. El primero es un movimiento que busca crear un futuro sostenible y positivo a través de la tecnología y la innovación. “Los solarpunks se centran en construir sistemas y aplicaciones que generen externalidades positivas, promuevan el bien común y fomenten la colaboración. También se preocupan por la transparencia y la creación de bienes públicos. En el contexto de Web3, el solarpunk se refiere a una estética política que busca construir un mundo mejor a través de la tecnología descentralizada, evitando las externalidades negativas y promoviendo la colaboración y el optimismo”, explica Manu Alzuru, director del festival..

Por otro lado, el lunarpunk es una perspectiva que se opone al solarpunk. Los lunarpunks “enfatizan la importancia de la privacidad y la protección de los datos personales en un mundo digital. Consideran que la tecnología descentralizada puede llevar a la vigilancia y a la creación de sistemas de identidad que podrían ser utilizados por entidades gubernamentales o autoridades para ejercer control. Los lunarpunks se centran en la creación de tecnologías y sistemas que preserven el anonimato y protejan la privacidad de los individuos en el espacio digital”.

ETH Blockcchain ETH Blockcchain

Conferencias y Datathon

Además, ETHBarcelona contará con un Datathon, que, al igual que en la conferencia, tendrá varias siguientes categorías: Cultura y Arte; Web3 Social; DAOs; DeFi y Dapps; Metaverso y Juegos; Bienes Públicos, Impacto, Educación; Infraestructura y Escalabilidad; Privacidad ZK. Los participantes podrán crear proyectos que se enfoquen en dos categorías como máximo. Además, cada sponsor del evento también tendrá sus propios retos donde los participantes deberán utilizar su tecnología.

ETHBarcelona también tiene programadas varias charlas, con ponentes como Cris Carrascosa (con la conferencia New Paradigms: Crypto legal by deseign), Jushua Dávila (The Blockchain Socialist; what does it mean to be radical), Mario Havel Protocol (Guild: Funding & Incentivising Ethereum's Core Protocol Development), Miguel Piedrafita Global Proof of Personhood in the Age of AI) o Vlad Zamfir (What is Ethereum).

El año anterior el evento congregó a alrededor de 2200 participantes, aunque este año las previsiones son algo menores puesto que “el mercado de crypto y de tecnología en general no se encuentra en las mejores condiciones”, según Manu Alzuru, director del festival..

“Los últimos meses en la industria de las criptomonedas, al igual que en la industria tecnológica en general, han sido desafiantes debido a un mercado bajista que ha afectado a numerosas organizaciones”, reconoce. “Muchas de ellas se han visto obligadas a reducir costos al máximo, incluso despidiendo empleados, en preparación para un periodo prolongado de dificultades económicas”. Por eso, y asumiendo que el mercado de las criptomonedas “no está exento de las fluctuaciones económicas a nivel mundial”, este responsable asegura que “los desarrolladores de aplicaciones descentralizadas siguen construyendo en el ecosistema de Ethereum” y remarcan que Ethereum “no desaparecerá, y se espera que continúe creciendo en términos de adopción y uso. La tecnología subyacente ofrece un enfoque abierto y sin fronteras, lo cual es una de sus principales fortalezas”.

Por eso, insisten, el evento ETHBarcelona ofrece “una oportunidad única para explorar cómo esta tecnología se utiliza para crear un impacto social significativo y promover la libertad económica, financiera, de identidad, entre otros aspectos. Se abordarán diversos temas relacionados con el potencial transformador de la tecnología blockchain y cómo puede impulsar la innovación en diferentes sectores”.

El reto es que los asistentes a este evento puedan obtener conocimientos actualizados sobre las últimas tendencias, conectar con profesionales de la industria y ser parte de la comunidad global “que impulsa el desarrollo de soluciones basadas en Ethereum. Es una oportunidad para estar al tanto de los avances y contribuir al futuro de esta tecnología revolucionaria.