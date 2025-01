Nuclear para la IA: ni está ni se le espera en España

La Inteligencia Artificial (IA) es tan intensiva en recursos energéticos que está siendo señalada como un agujero negro que absorbe buena parte de la energía que el mundo necesita. Y con la descarbonización de la economía como reto, hay varios países que están desarrollando proyectos para construir pequeños reactores modulares nucleares (SMR, por sus siglas en inglés) para generar esta energía (para la IA y para otras industrias).

Laurent Bromet, líder de sostenibilidad y tecnología climática en Capgemini Engineering, aseguraba que el aumento de la demanda energética para los centros de datos ha llevado a las grandes empresas tecnológicas a buscar fuentes de energía bajas en carbono y la energía nuclear, especialmente los SMR (Small Modular Reactors), se considera una posible solución.

Google, de hecho, firmaba en octubre del año pasado un acuerdo con la empresa Kairos Power para que esta le suministrara energía nuclear, lo que permitirá a Google tener hasta 500 MW de energía «libre de carbono a las redes eléctricas de EE.UU. las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y ayudará a más comunidades a beneficiarse de una energía nuclear limpia y asequible», según el comunicado hecho público.

Riesgos y oportunidades

Aunque Google no ha querido hacer declaraciones a La Razón, otros proveedores de IA como Microsoft no descartan utilizar estos SMR para que la IA pueda seguir funcionando. Fuentes de Microsoft reconocen a esta redacción los «riesgos potenciales» asociados con la energía nuclear, pero también defienden que los avances en la tecnología y las regulaciones de seguridad «han mitigado significativamente estos riesgos». «La decisión de evaluar el uso de energía nuclear está impulsada por la necesidad de un suministro de energía confiable y continuo para nuestros centros de datos y operaciones de IA, que las fuentes renovables, por sí solas, pueden no proporcionar de manera consistente», señalan.

En este sentido, Laurent Bromet considera que uno de los principales retos es la aceptación social, dado que los SMR estarían más cerca de la población en comparación con las plantas nucleares a gran escala. Un debate que, en su opinión, aún no se ha llevado a cabo lo que podría ser un obstáculo para su implementación. «Tal vez ha llegado la hora de que decidamos sobre nuestra combinación energética y tengamos esta conversación», reflexiona.

Pero, ¿qué son estos SMR? Y, sobre todo, ¿podrían llegar a España, más teniendo en cuenta las grandes inversiones que se están haciendo en CPD y que, tal y como reconocen fuentes de las energéticas (como Iberdrola), en estos momentos la red eléctrica no tiene capacidad suficiente para dar respuesta a toda la demanda que se produce (no solo de los CPD, sino de todas las industrias)?

Qué es un SMR

Vayamos por partes. Los reactores modulares pequeños (SMR) son reactores nucleares avanzados con una capacidad de potencia de hasta 300 MW por unidad, lo que representa cerca de un tercio de la capacidad de generación de los reactores nucleares de potencia tradicionales. Dado que ocupan menos espacio, los SMR pueden colocarse en lugares donde no podrían ubicarse centrales nucleares más grandes. Las unidades prefabricadas de SMR pueden fabricarse y luego enviarse e instalarse in situ. Gracias a ello, su construcción es más asequible que la de los grandes reactores de potencia, que suelen estar diseñados a medida para un lugar en particular, lo que a veces ocasiona retrasos en la construcción.

Tipos de reactores nucleares Miguel Roselló La Razón

Además, las fuentes de Microsoft destacan que «proporcionan un suministro continuo y fiable de energía, lo cual es esencial para nuestras operaciones de centros de datos y aplicaciones de Inteligencia Artificial, que requieren una disponibilidad constante de electricidad». Además, estas tecnologías «son neutras en carbono», lo que «se alinea con nuestro compromiso de apoyar un futuro más sostenible y convertirnos en una empresa con emisiones de carbono negativas para 2030. La energía nuclear complementa nuestra amplia cartera de energías renovables, ayudando a descarbonizar la red y a cumplir nuestros objetivos de energía limpia».

Por eso, insisten, la adopción de estas tecnologías nucleares «podría ser considerada en escenarios en los que se busque diversificar el mix energético y reducir las emisiones de carbono», puesto que «los reactores de tipo SMR son especialmente útiles en zonas con alta demanda energética, como nuestros centros de datos».

No está previsto

La pregunta es si en España podríamos tener también un SMR, ahora que somos un foco de inversión en CPD. Una posibilidad que, según confirman diferentes fuentes consultadas por esta redacción, ni está encima de la mesa ni se le espera en nuestro país.

Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico confinan a La Razón que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), actualizado el pasado otoño, no prevé la construcción de ningún pequeño reactor modular nuclear (SMR) en España. Un plan en el que el gobierno apuesta por las renovables y sigue adelante con la progresiva pérdida de peso de las nucleares.

Además, estas mismas fuentes señalan que el Gobierno «tampoco ha recibido ninguna solicitud para instalar una central con este tipo de tecnología en el país».

Fuentes gubernamentales explican que, llegado el caso de que alguna empresa propietaria de un CPD quisiera instalar un SMR en España, debería cursar una petición al Ministerio de Transición Ecológica, encargado de aprobar o desechar esta posibilidad. En caso de que el ministerio entrase a valorar esta proposición, el Reglamento de instalaciones nucleares y radiactivas señala que el ministerio debería solicitar el informe preceptivo al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) sobre la construcción y puesta en marcha de los SMR. «En ese informe se analizaría si la instalación es segura y en qué condiciones tendría que operar», señalan fuentes del CSN a esta redacción, quienes explican también que este organismo, «como único regulador sobre seguridad nuclear y protección radiológica en España», participa en diferentes grupos de trabajo en organismos internacionales centrados en la regulación y en la seguridad de los SMR.

La viabilidad económica, en duda

►El Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA), tras analizar los cuatro proyectos SMR que están ya construyéndose en Estados Unidos y los que están proyectados, asegura que estos SMR «siguen pareciendo demasiado caros, demasiado lentos de construir y demasiado arriesgados para desempeñar un papel significativo en la transición desde los combustibles fósiles en los próximos 10-15 años».

Según su análisis, la experiencia con los SMR en funcionamiento y con los que están propuestos «demuestra que los reactores seguirán costando mucho más y tardarán mucho más en construirse de lo prometido por sus promotores», lo que, además, puede hacer que la inversión en los SMR reste recursos a las tecnologías renovables libres de carbono y de menor coste que están disponibles en la actualidad.