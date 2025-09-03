Los «tories» prometen extraer todo el petróleo y gas del mar del Norte si gobiernan

La líder del Partido Conservador británico, Kemi Badenoch, ha prometido extraer «todo el petróleo y gas» posible del mar del Norte en caso de ganar las próximas elecciones generales. En un discurso en Aberdeen (Escocia), la jefa de la formación anunciará su plan energético para el Reino Unido, centrado en abolir las restricciones ambientales a la extracción de combustibles fósiles y rupturista con respecto a los planes del actual Gobierno laborista británico de cero emisiones netas para 2050.

«Un futuro gobierno conservador eliminará todos los mandatos para el mar del Norte más allá de maximizar la extracción. Es hora de que el sentido común, el crecimiento económico y nuestro interés nacional sean lo primero. Y solo los conservadores podrán lograrlo», dice Badenoch. «Vamos a extraer todo nuestro petróleo y gas del Mar del Norte», añade. La líder «tory» confirmó sus planes el domingo en la red social X: «Los laboristas están cerrando la extracción en el mar del Norte, por lo que compramos más gas de Noruega, que extrae de la misma cuenca», escribió. «Esto es una locura, no hace nada por el planeta y significa facturas de energía aún más altas. Un gobierno conservador extraerá la energía británica para generar empleo, crecimiento y seguridad», añadió.

El plan de los conservadores también pretende reformar la Autoridad de Transición del Mar del Norte, que supervisa la concesión de licencias, eliminando la palabra «transición» y otorgándole competencias para extraer la mayor cantidad posible de combustibles fósiles. Un portavoz del Ministerio británico de Energía respondió al anuncio diciendo que el Gobierno laborista ya está llevando a cabo una transición «justa y ordenada» en el mar del Norte con «la mayor inversión de la historia en eólica marina y tres clústeres de captura y almacenamiento de carbono».