UGT responde a la propuesta del handling de Iberia con amenaza de huelga indefinida si no hay soluciones para toda la plantilla

UGT ha advertido en un comunicado de que planteará esta tarde al resto de organizaciones sindicales huelgas indefinidas en el servicio de handling de Iberia si la compañía no ofrece en la reunión de esta tarde "soluciones adecuadas e inmediatas al problema que existe en el handling de Iberia" y para toda su plantilla.

La nota del sindicato ha sido hecha pública horas después de que la aerolínea plantease como solución para cerrar el conflicto del handling crear una nueva empresa participada al 100% por IAG, pero con mayoría de Iberia, a la que se transmitirían todos los trabajadores de todos los centros de trabajo de la Dirección de Servicios Aeroportuarios de la compañía manteniendo sus condiciones, así como la antigüedad y el sistema de progresos; y que le permitiría realizar el autohandling solicitado por los sindicatos, según ha informado. A cambio, Iberia ha planteado la necesidad de un plan de viabilidad que contemple 1.727 salidas en forma de bajas incentivadas y prejubilaciones.

Desde el sindicato consideran que "esta plantilla merece una solución que garantice el futuro de todo el negocio de handling de Iberia y sus personas trabajadoras. Una solución para los ocho aeropuertos que han perdido la licencia y un plan de viabilidad para garantizar el futuro de los que sí la han ganado", añaden. El sindicato añade que cualquier solución debe pasar "por el mantenimiento de todos los derechos y garantías de las personas trabajadoras de Iberia".

Conflicto

Iberia y los sindicatos UGT, CC OO y USO llevan semanas enfrentadas por el negocio del handling, choque que ha incluido varias jornadas de huelga en la festividad de Reyes. El motivo del desencuentro es el concurso del handling resuelto por Aena en septiembre y que dejó a Iberia Airport Service sin el contrato de aeropuertos tan importantes como los de Barcelona, Palma de Mallorca o Málaga a pesar de retener el de Madrid.

Los sindicatos han reclamado desde entonces que Iberia optase por elautohandling para blindar a sus trabajadores y no subrogarlos a otras compañías que, en su opinión, pondrían en peligro sus condiciones laborales y contractuales. La aerolínea, por su parte, había asegurado que tal opción no es viable por su elevado coste, que haría que no sólo Iberia, sino otras compañías del grupo IAG a las que presta servicio perdieran competitividad respecto a sus competidoras. Sin embargo, con su propuesta, se aligeraría de forma importante la masa salarial que, en su opinión, la sitúa ahora en desventaja.

Iberia y los sindicatos negocian ya contra el reloj dado que Aena ha determinado que sea el miércoles cuando las aerolíneas informen al gestor que compañía les prestará los servicios de handling.