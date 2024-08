Ventas exprés: el 14% de las viviendas se venden en menos de una semana

La escasez de viviendas es una realidad que se vive no solo en el mercado del alquiler, sino también en el de compraventa. Por ello, no es de extrañar que cada vez que salen anunciados inmuebles para venderse, estos vuelan. Tanto es así que, el 14% de las viviendas que salen a la venta no duran ni una semana en el mercado. Así lo muestra un análisis realizado por el portal inmobiliario idealista en el segundo trimestre del año.

Asimismo, este portal indica que el 22% de los inmuebles tardaron entre una semana y un mes en venderse, un 24% entre uno y tres meses; casi tres de cada diez se vendieron entre tres meses y un año, y el 12% más de un año.

Estas ventas "exprés" son más frecuentes en el caso de las capitales. Concretamente en Granada, el 21% de las viviendas encontraron comprador en menos de siete días. Por encima de la media nacional también se situaron Pamplona (20%), Valencia (19%), Jaén (18%), Barcelona (18%), Santander (17%), Madrid (17%), Zaragoza, Guadalajara y Málaga (16% en los tres casos).

En cambio, en ciudades como Soria, las ventas en menos de una semana ni siquiera existieron en el segundo trimestre. En Ciudad Real, el porcentaje de viviendas "exprés" fue de tan solo el 3%, seguida por Ceuta, Melilla y Tarragona con el 5% en los tres casos. A continuación, se encuentran Pontevedra y Orense con el 6%; y Toledo y Gerona con un 7% de ventas "exprés".

Granada, la provincia con mayor porcentaje de ventas "exprés"

Granda ha sido la única provincia que ha alcanzado el 20% de las ventas "exprés" registradas en el portal inmobiliario entre los meses de abril y junio. No obstante, además de esta, ha habido otras que han superado la media nacional: Alicante (19%), Madrid (17%), Navarra (16%), Valencia (16%), Málaga (16%), Álava (15%) y Zaragoza (15%).

Por su parte, Ciudad Real es la provincia que menos ventas "exprés" tuvo en el segundo trimestre, y es que solo el 4% de los inmueblesencontraron comprador en menos de siete días. A esta le siguen Orense con un 6%, Ávila, Tarragona, Lugo, Zamora y Lérida (que comparten un 7%).