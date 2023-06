Yolanda Díaz y los sindicatos pactan el estatuto del becario sin los empresarios

Nuevo acuerdo de Yolanda Díaz y los sindicatos al margen de los empresarios. El Ministerio de Trabajo y las organizaciones CC OO y UGT han llegado a un preacuerdo para sellar en los próximos días el Estatuto de los Becarios para la formación práctica no laboral en el ámbito de la empresa, que pretende regular las condiciones laborales de los estudiantes en prácticas, según han confirmado fuentes de la negociación. A esta firma no se sumará la CEOE, que ya habían mostrado sus discrepancias con los principales puntos de la nueva normativa y, además, habían cortado toda capacidad de negociación tras el anuncio del adelanto electoral.

Una vez se consensúe el texto definitivo, del que "quedan algunos flecos", explicaron fuentes sindicales, el texto será aprobado con un decreto ley, que deberá ser aprobado y tramitado por la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados, tras la disolución de las cámaras. UGT ha explicado que han dado su visto bueno al texto que se está ultimando porque recoge "gran parte" de nuestras demandas, como la "definición clara de las prácticas para evitar fraudes , la compensación de gastos o el establecimiento de un régimen sancionador efectivamente disuasorio".

No opinan lo mismo desde CEOE, que muestra su "rechazo absoluto" a este acuerdo que "no cuenta con los empresarios, que son los que van a contratar a los becarios. Es un sinsentido", han explicado a LA RAZÓN fuentes empresariales. Se muestran contrarios a que esta ley salga adelante porque es "contraria a los defendemos". Además de cargar contra el fondo del texto lo han hacen también contra "las formas en las que ha llegado el acuerdo. No es apropiado aprobar una norma de esta importancia en un periodo de disolución de las Cámaras, ni concurre una razón de urgencia ni de extraordinaria necesidad".

Información en elaboración