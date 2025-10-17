La borrasca llega a Canarias: estas son las islas donde más lloverá según la Aemet

La jornada de este viernes amanece con abundante nubosidad en el Archipiélago, escenario que deja precipitaciones intermitentes y de intensidad moderada en algunas islas según la Aemet. Los chubascos serán más probables en las vertientes norte y oeste durante la mañana y tenderán a desplazarse hacia el este a última hora, un patrón ligado al acercamiento de una borrasca atlántica que ya venía anunciándose a mitad de semana.

En Tenerife se esperan cielos muy cubiertos y episodios ocasionales de lluvia que podrán presentarse en forma de chubasco. El termómetro apenas varía y se moverá en torno a los 26 de máxima, con el viento soplando flojo del noroeste y brisas costeras. En cumbres centrales el flujo será moderado con intervalos de fuerte, con tendencia a amainar por la tarde según el parte oficial.

La provincia de Las Palmas afronta el día con panorama cambiante. En Gran Canaria predominarán las nubes medias y altas con posibilidad de precipitaciones de débil a moderada sobre todo durante la tarde. Lanzarote y Fuerteventura presentarán intervalos nubosos con baja probabilidad de lluvia y un ambiente algo más estable que en la isla redonda. Las temperaturas máximas se mantienen y las mínimas repuntan ligeramente. En la capital grancanaria se prevén valores entre 22 y 26. El viento será flojo con predominio del sur, mientras que en las cumbres se impondrá el noroeste moderado con tendencia a flojear al final del día.

El Hierro registra la mínima insular de la madrugada con 17 grados, dato que refleja un descenso moderado en zonas altas frente al ambiente suave de las costas. La evolución del frente desde el oeste favorece las lluvias más organizadas en las islas occidentales durante la primera mitad del día, mientras que las orientales quedan a la espera de los restos del sistema en franjas vespertinas.

El escenario de avisos presenta variaciones por islas y franjas horarias. La información pública de la Aemet sitúa la atención en las precipitaciones intensas en el cuadrante noroccidental del Archipiélago y mantiene vigilancia por aguaceros de corta duración en áreas de medianías.

En el litoral, la agencia meteorológica describe oleaje de intensidad moderada en playas expuestas del norte con mejoría progresiva a medida que avance la tarde. Las brisas dominarán en costa y el mar de fondo tenderá a remitir al final del día, de acuerdo con la predicción marítima y los modelos de Puertos del Estado.