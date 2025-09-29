Último aviso de la AEMET: fuertes lluvias y aviso naranja en estas zonas

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha emitido un nuevo aviso por fuertes lluvias que afecta a varias zonas de la Comunidad Valenciana, Baleares y Murcia, en el marco del temporal provocado por la borrasca ex-Gabrielle. Este lunes 29 de septiembre de 2025, se mantiene la alerta roja en puntos críticos de la provincia de Valencia y alerta naranja en otras áreas de Castellón, Alicante Castilla La Mancha y Murcia que podrían registrar precipitaciones muy intensas.

En la Comunidad Valenciana, las zonas más afectadas son el litoral norte y sur de Valencia, donde se esperan acumulaciones de hasta 180 mm en 12 horas, y localidades del interior donde los registros en apenas una hora pueden superar los 80 mm, según datos de AEMET y de la Asociación Valenciana de Meteorología (Avamet). En municipios como Gandía, la precipitación acumulada en 12 horas alcanza los 356,8 l/m², mientras que en Pinet, Barx y Rafelcofer se superan los 275 l/m². En áreas de la Ribera Baixa y l’Horta Sud, se registran acumulaciones de más de 120 l/m², con episodios de lluvias intensas de 47 l/m² en apenas 20 minutos en la Albufera de València.

En la provincia de Alicante, el litoral norte y sur también se encuentra bajo aviso naranja por lluvias, con registros de 140 mm en 12 horas en el norte y hasta 100 mm en el sur. La situación es igualmente preocupante en la provincia de Castellón, donde se esperan acumulaciones de hasta 60 mm en 12 horas.

Baleares no escapa a la inestabilidad, especialmente en Ibiza, Formentera y Mallorca, donde se prevén chubascos tormentosos localmente fuertes o muy fuertes durante este lunes y el martes 30. Las precipitaciones podrían superar los 120 mm en 12 horas en algunas zonas de Ibiza y 90 mm en Mallorca, acompañadas de tormentas que podrían derivar en granizo.

El temporal ha obligado a suspender la actividad educativa en varios municipios de Valencia, incluyendo la ciudad de València y localidades de l’Horta Sud como Catarroja, Alaquàs, Sedaví, Alfafar, Massanassa, Aldaia y Picanya, donde la alerta se mantiene en nivel naranja para este martes.

La AEMET advierte que la situación meteorológica es altamente variable y que pequeñas modificaciones en la interacción de los distintos factores atmosféricos podrían cambiar las zonas más afectadas. Por ello, se recomienda evitar desplazamientos innecesarios, mantenerse informado a través de fuentes oficiales y extremar la precaución en áreas vulnerables a inundaciones y desbordamientos de ríos y ramblas.

El temporal continuará durante el martes 30 de septiembre, con alerta naranja y amarilla en la Comunidad Valenciana y Murcia, así como en las islas Baleares. La AEMET recuerda que es importante mantener la recomendación de seguir atentamente los avisos meteorológicos actualizados.