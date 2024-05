El PP juega al "rasca y pierde" con Salvador llla: ¿Qué oculta?

Quien más y quien menos ha jugado alguna vez al "Rasca y gana", pues bien, en Cataluña se juega ahora al "Rasca y pierde". Este juego de palabras ideado por el PP de cara a las elecciones del próximo 12 de mayo no pretende otra cosa que destapar quién está detrás de Salvador Illa. Sin desvelar (de momento) el secreto, los populares han distribuido carteles electorales muy parecidos a los del PSC, pero con una tinta rascable junto a la cara de Illa... y ahí, está la sorpresa. "Que todo el mundo sepa dónde acabará su voto y cuál será su destino final", matizan desde el PPC.

Seguro que más de uno ha pensado que tras la tinta se encuentra Pedro Sánchez, por ese afán suyo de mantenerse en La Moncloa, pero no. El personaje sorpresa no es otro que el líder de Junts, Carles Puigdemont. Y es que, a juicio del PP, el presidente del Gobierno no tendrá reparo alguno en "entregar los escaños que obtengan a Puigdemont". Y no solo hablamos de carteles, no, desde la formación de Alejandro Fernández, candidato del PP para presidir la Generalitat, han repartido papeletas que simulan las del PSC pero en las que sólo está visible el nombre de Salvador Illa, el resto de candidatos están ocultos bajo una tinta gris. Si uno rasca, salen nombres como Quim Torra o Laura Borràs.

Y es que, en definitiva, el PP catalán se aferra a su estrategia, la de demostrar que "votar a Illa es votar a Puigdemont". Así, mantiene que engañará a sus votantes, "igual que negó la amnistía y luego la admitió" y ahora dice que se presentará a la investidura, si gana, pero "la realidad es que hará lo que Puigdemont exija". De esta opinión es la directora de campaña del PP, Dolors Montserrat, quien va un paso más allá y recuerda que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno gracias a los votos de Puigdemont. "¿O no es verdad que Sánchez, tras perder las elecciones, es hoy presidente gracias a los 7 votos de Junts? ¿Alguien cree que Puigdemont no se va a cobrar el favor de vuelta? ¿Alguien cree que Puigdemont no volverá a humillar al Gobierno de España?" se pregunta la también candidata del PP a las elecciones europeas del próximo 9 de junio.

Y las encuestas, ¿qué dicen?

La campaña se ha extendido también a las redes sociales bajo el eslogan: "Cuando votas a Illa, votas a Puigdemont. Piénsalo, es así de sencillo". Así, termina un vídeo en el que "invitan" a todos los catalanes a "rascar un poco" para descubrir qué es lo que oculta el voto al candidato del PSC, al que todas las encuestas den como vencedor. Tanto es así que la última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) señalaba que el PSC lograría entre el 29,8 y el 33,2% de votos, a más de 10 puntos sobre Junts y ERC.

Es más, Salvador Illa aparecía como el candidato mejor valorado con un 5,42 de nota y siendo el único que pasaba del aprobado. El líder de ERC, Pere Aragonés, le seguía de cerca con un 4,77 y ya, a casi dos puntos, se situaba Carles Puigdemont, con una nota de 3,86.