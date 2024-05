RTVE ofrece entrevistas a los rivales de Illa para cumplir con la Junta Electoral

RTVE ha ofrecido entrevistas a cada uno de los siete candidatos rivales del socialista Salvador Illa en las elecciones catalanas del próximo domingo después de que el martes la Junta Electoral le instase a hacerlo para cumplir con el plan de cobertura equitativa de la campaña que alteró la entrevista de Pedro Sánchez del pasado lunes 29 para explicar que seguía al frente del país.

Aún no se ha conocido la respuesta de Junts, ERC, PP, Podemos-Sumar, Ciudadanos, Vox y CUP sobre si están o no interesados en conceder al medio de comunicación público esta entrevista compensatoria a sus candidatos el 12M o alguno de los otros principales dirigentes de la lista —Puigdemont no puede pisar territorio español y, salvo sorpresa, serían Josep Rull o Anna Navarro los que acudieran— en las franjas de máxima audiencia que hay hasta el viernes.

El acatamiento de la resolución de la JEC y la reconfiguración de las parilllas de los tres canales de televisión se produce después de que los servicios jurídicos del ente público estudiasen las medidas a adoptar. Recibieron a última hora del martes la posición del máximo órgano electoral en la que certificaron que la entrevista al presidente del Gobierno de Xabier Fortes y Marta Carazo en 'prime time' modificó el reparto de tiempo que se establece siempre para informar y dar un espacio proporcional a las formaciones que tienen actualmente representación parlamentaria con el fin de salvaguardar la neutralidad.

Las denuncias de ERC, PP y Ciudadanos, que llegaron tarde a su inicial objetivo porque fueron presentadas momentos de la entrevista con el fin de que se suspendiese, han acabado con la admisión por parte de la Junta Electoral de que el contenido de las declaraciones del también líder del PSOE influyó en la campaña de las elecciones al Parlament de Cataluña.

Por todo ello, el martes el órgano electoral reclamó a RTVE que celebrase entrevistas en horario de máxima audiencia, bajo un formato "análogo", una duración en función de los resultados de las últimas catalanas de 2020 a los rivales del candidato del PSOE-PSC, el exministro Illa. Queda por ver cuántas se acaban emitiendo y en qué horario.

Es el quinto varapalo que Pedro Sánchez recibe por ir en contra de la legislación electoral, tras haber sido sancionado antes en tres ocasiones por utilizar como mandatario medios institucionales para fines electoralistas en las últimas generales, en las de 2020 y en las gallegas del 18F. El cuarto expediente se inició hace una semana por utilizar el lema del PSC para elogiar a Illa en una rueda de prensa durante su visita oficial a Qatar.