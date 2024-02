Rueda demanda ventajas fiscales desde 2025 para patrocinios del próximo Xacobeo

El presidente de la Xunta y candidato a la reelección por el PPdeG, Alfonso Rueda, ha iniciado hoy la jornada con un acto en Santiago en el que ha reclamado que el Gobierno dé a Galicia "ventajas fiscales" desde 2025 para los patrocinios del próximo Xacobeo, que tendrá lugar en 2027, ya que este evento genera una "gran expectación en años anteriores y posteriores".

En este marco, Rueda ha indicado que el siguiente año Xacobeo está "a la vuelta de la esquina" y es necesario "empezar a planificar" porque no se trata solo de "concentrar los eventos culturales" en ese año.

El candidato popular ha recriminado que en el anterior Año Santo, celebrado excepcionalmente en 2021 y 2022 por la pandemia, las desgravaciones fiscales para los patrocinios "se cortaron a mitad del segundo año", con lo que se perdieron muchas oportunidades, algo que "no pasó" con eventos en otras comunidades autónomas.

Asimismo, Rueda ha destacado que en 2023 se alcanzó la cifra récord en Galicia de 7 millones de visitantes y ha advertido contra la "turismofobia" que se puede generar si se manda "un mensaje de saturación que no es cierto", aunque ha admitido que en Santiago, "en algunos meses del año, hay que regular los usos turísticos".

En este sentido ha reiterado que la Xunta está dispuesta a regular una tasa turística para la ciudad compostelana pero está esperando la propuesta concreta que "aún no llegó" por parte del ayuntamiento, y ha puntualizado que, en todo caso, "no es muy justo cobrarle a la gente que viene a un hotel y que los desembarcos en autobuses no tengan ninguna repercusión".

El avance de Santiago

Rueda ha aprovechado la ocasión para mostrar su compromiso con el avance y el progreso de Santiago de Compostela en el campo socio-sanitario, en donde ha destacado una inversión de más de 70 millones de euros en el CHUS y su propuesta de poner en marcha un Centro Integrado de FP de ciencias de la salud en Conxo, con 2.000 plazas para mejorar la oferta educativa vinculada al campo sanitario y a las necesidades profesionales en este ámbito.

En este marco, el líder de los populares gallegos ha avanzado también su intención de crear un “polo de ciencias de la salud” en la USC para integrar las enseñanzas de Medicina, Farmacia y Enfermería.

Rueda ha remarcado su compromiso por seguir mejorando las infraestructuras y los equipamientos de la ciudad y, en esa línea, ha ofrecido su colaboración para la puesta en marcha de una piscina olímpica en Santa Marta y la reforma integral del Salón Teatro. En la misma línea que otros proyectos que ya son una realidad como el Centro de servicios innovadores para empresas biotecnológicas en el parque empresarial de la Sionlla o el Centro de Supercomputación de Galicia.

En el campo de las infraestructuras, el líder de los populares gallegos ha incidido en la importancia de garantizar la conectividad de Santiago y ha lamentado la falta de compromiso del Gobierno central en dos cuestiones que considera fundamentales para avanzar en este campo: la llegada del alta Velocidad a la capital gallega, la mejora de los servicios ferroviarios y la congelación de los peajes de la AP-9 y de la autopista a Ourense “como ya hace el Gobierno gallego en los tramos y vías que son de su competencia”.