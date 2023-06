Elecciones 23J: La Junta Electoral da 24 horas a Vox para que retire su "lona del odio" de un edificio de Madrid

La Junta Electoral de Zona de Madrid da un plazo de 24 horas a Vox para que retire la denominada "lona del odio", ubicada en un edificio de la calle Alcalá de Madrid. Una decisión que llega después de que estimara parcialmente las denuncias presentadas por el PSOE y la Asociación Española contra las Terapias de Conversión, ya que esta lona de grandes dimensiones incluía consignas contra el comunismo, el feminismo y el movimiento LGTBI.

Hay que destacar que la Junta Electoral no ha entrado a valorar el contenido del cartel ni los posibles delitos de odio en los que incurriría la formación que lidera Santiago Abascal. El motivo para exigir su retirada inmediata es otro: la colocación de esa lona supone un acto de campaña realizado fuera de los plazos establecidos por la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) y la Instrucción 3/2011 de la Junta Electoral Central.

En concreto, se ampara en el artículo 53 de la LOREG que determina que desde la convocatoria de las elecciones hasta el inicio legal de la campaña, "queda prohibida la realización de publicidad o propaganda electoral mediante carteles, soportes comerciales o inserciones en prensa, radio u otros medios digitales, no pudiendo justificarse dichas actuaciones por el ejercicio de las actividades ordinarias de los partidos, coaliciones o federaciones".

Y es en este punto donde la Junta Electoral de Zona quiere dejar claro que "el hecho de que no se pida expresamente el voto del elector no es motivo para no considerar como propaganda electoral cualquier actividad que directa o indirectamente pretenda la captación de sufragios". A su juicio, ya solo el eslogan de la pancarta, "Decide lo que importa", refleja que su intención no es otra que "persuadir al elector" para que les apoye. Un hecho que, tal y como explica en su escrito, "podría ser admisible si se hiciese dentro de la página web o redes sociales del partido político, pero la instalación de una lona en la fachada de un edificio de Madrid supone una contratación comercial".

Sin embargo, ante la posible ilegalidad del contenido de la pancarta colocada por Vox en este céntrico edificio de Madrid, la Junta Electoral señala que no es competente para pronunciarse sobre este hecho. Apunta que su cometido es hacer cumplir la normativa electoral, por lo que no procede la incoación de un expediente sancionador por su parte. Son los juzgados y tribunales de lo penal quienes deben perseguir este tipo de infracciones, matiza.