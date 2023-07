Estafa mesas electorales: el Ministerio del Interior alerta de un nuevo timo para las elecciones del 23.J

El próximo 23 de julio, en pleno verano y con muchos de vacaciones, tendrán lugar las Elecciones Generales de España, en la que se elegirá al presidente del país. Mientras los distintos candidatos se preparan para la campaña electoral y presentan sus propuestas, los ayuntamientos españoles sortearon la composición de las mesas electorales. No obstante, el Ministerio del Interior ha alertado de una estafa en relación con estas, por lo que los ciudadanos deben estar atentos para no ser víctimas de este timo.

Desde que el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (PSOE), anunciara el adelanto de las elecciones, apenas digiriendo el resultado de las municipales y autonómicas del pasado 28 de mayo, muchas personas ya se encuentran planeando cómo hacer para asistir a votar o hacerlo por correo. El líder socialista, Alberto Núñez Feijoo (PP), Yolanda Díaz (Sumar) y Santiago Abascal (Vox) son los principales líderes políticos que aspiran a llegar a Moncloa, entre otros grupos más minoritarios. Los cuatro líderes están concediendo mítines o entrevistas en los últimos días, y las encuestas, aunque no exponen una mayoría absoluta de ninguno de ellos, barajan la posibilidad de pactos entre ellos para que, tras las elecciones, haya presidente (o presidenta) y se evite una repetición electoral.

Esta es la estafa sobre las mesas electorales de la que alerta el Ministerio del Interior

Para los “agraciados”, existen, no obstante, varias causas para evitar acudir a la mesa electoral, ya sea tema personal (incapacidad o embarazo), familiar (cuidado de un familiar o eventos como una boda) o profesional (servicios esenciales o públicos). Pero las vacaciones de verano no exime de participar en una mesa electoral. Así, quienes hayan sido seleccionados como presidente o vocal, ya sea como titular o suplente, tienen la obligación de presentarse, ya que, de no hacerlo por una causa justificada, incurrirían en un delito que conlleva una multa (de incluso miles de euros) e incluso una pena de prisión.

Por otra parte, las estafas están a la orden del día, y hasta en los casos en los que se anuncia a las personas su selección para participar en una mesa electoral es posible caer en algún timo. Así lo han hecho saber desde Interior, que ha alertado a través de sus distintas redes sociales de este caso de “phishing”, en el que los estafadores emulan ser este ministerio para ponerse en contacto con el susodicho a través de un correo electrónico. "No piques, si recibes un mensaje como el de la imagen, ten claro que no te lo envía el Ministerio del Interior", explican desde su cuenta de Twitter.

"Como bien sabrá, el próximo 23 de julio se celebran las elecciones generales del Gobierno de España", dice el mensaje que envían los ciberdelincuentes -que contiene varias faltas de ortografía que llaman la atención-. Asimismo, en el correo electrónico recuerdan la participación de quien ha sido seleccionado para una mesa electoral, que sería la víctima. "Su participación reviste una importancia incuestionable, pues de ella depende la concreción de un gobierno. Su presencia en las urnas y su voz en las decisiones políticas son el punto de quiebre que puede ejercer una influencia notable, contribuyendo así al progreso y el bienestar generalizado".

¿Cómo detectar el timo de los ciberdelincuentes a tiempo y evitar ser víctimas de esta estafa?

Tras el mensaje, aparece un botón de redirección hacia una página web falsa, en el que tratarán de hacerse con tus datos personales. Pero el Ministerio de Interior, recuerda que este no es el proceso habitual, ya que no comunica a través de estas plataformas si ha sido seleccionado para una mesa electoral. Y es que, explican, la notificación real llega por carta certificada a su vivienda.

Así, los tres indicadores que nos pueden ayudar a descubrir una estafa en relación con la selección de mesas electorales son: que el remitente no coincida con el oficial del Ministerio del Interior, que el mensaje tenga faltas de ortografías o que el correo cuente con una estructura similar al de otras estafas.

‼️ NO PIQUES ‼️ Si recibes un mensaje como el de la imagen, ten claro que no te lo envía @interiorgob 🟦Se trata de un intento de #phishing: NO HAGAS CLIC 🟩El Ministerio no comunica si te ha tocado estar en una mesa. La notificación llega por correo certificado pic.twitter.com/rT7tMZEj4E — Ministerio del Interior (@interiorgob) — Ministerio del Interior (@interiorgob) July 3, 2023

