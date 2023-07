Feijóo: "Creo que Ayuso, en este momento, no querría estar en el Gobierno"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha apelado este jueves al voto útil al Partido Popular ante las elecciones generales porque su partido está a unos 25-30 escaños de la mayoría absoluta y ha avisado a Vox de que sus votantes están "tomando nota" de su actuación porque si al final "vota con la izquierda" en algunas comunidades como Murcia, se estará convirtiendo en un "buen aliado del sanchismo". "Yo creo que sus votantes también están tomando nota del tema, porque si Vox está dispuesta a votar con la izquierda para que no gobierne el PP, lo que está es a favor de que se quede el sanchismo", ha asegurado en una entrevista en Telecinco.

El líder del PP ha indicado que hay "muchos votantes de Vox que no quieren bajo ningún aspecto" que haya posibilidad de que gobierne el "sanchismo con los independentistas después de perder las elecciones". De hecho, ha indicado que hay una veintena de provincias en las que se eligen 3 o 4 diputados, y ha llamado a "no dividir" el voto de centroderecha. "Ahí está la clave", ha manifestado, para añadir que hay en juego alrededor de 15 o 18 escaños.

Objetivo Sánchez: gobernar perdiendo

Feijóo incidió en que el objetivo de Pedro Sánchez es "gobernar perdiendo", Feijóo ha asegurado que su objetivo es tener "más escaños que la izquierda" en las próximas elecciones generales y obtener una "mayoría suficiente" para gobernar, que es superar los 160 escaños, para tener un Gobierno "sólido".

Al ser preguntado cómo valora que Vox esté jugando muy fuerte con los pactos, Feijóo ha avisado que los votantes de Vox están "tomando nota" ante la posibilidad de que pueda garantizar el "sanchismo en algunas CCAA" como el caso de Murcia, donde a su entender es "sorprendente" que la formación de Santiago Abascal pretenda entrar en el Gobierno de Fernando López Miras.

El líder del PP ha denunciado que el PSOE esté "buscando el miedo" en campaña y ha señalado que "aquel vídeo del dóberman" que emplearon los socialistas en el pasado ahora lo "sustituyen" por "estas cuestiones de la ultraderecha". "Nosotros no vamos a pactar con partidos independentistas ni con Bildu, Sánchez sí", ha proclamado Feijóo, para añadir que el PSOE no tiene "como objetivo que Vox no esté en el Gobierno" sino que el PP "no esté en el Gobierno".

En este sentido, ha recalcado que "quien trabaja en contra del PP sin ninguna duda es el PSOE", que está recurriendo al "miedo" con Vox cuando, según ha reiterado, es el PSOE el que "facilita las coaliciones con Vox", dado que "nunca deja gobernar al PP, aún ganando". "Eso es el pacto del Tinell a la enésima potencia", ha aseverado.

Una vicepresidenta "que ha gobernado"

El líder del PP destacó que quiere mostrarse a los españoles tal y como es, mostrando sus orígenes y raíces gallegas: "Llevo un año y medio como presidente del partido, creo que es bueno que la gente conozca a una persona que puede ser presidente de su gobierno". "Uno debe tener claro cuales son sus orígenes, dónde ha crecido, dónde ha aprendido, a qué escuela ha ido, que es rural, y si los españoles quieren podría ser el primer presidente nacido en un pueblo, de esa españa rural, pueda servir a los españoles", sentencia el líder del PP.

Durante la entrevista, Ana Rosa pregunta directamente a Núñez Feijóo sobre la vicepresidenta que tendría en su gobierno: "¿La conocemos? ¿Es política?". Ante esto el líder del PP ha indicado que "sí, es política, ha gobernado y en el Gobierno de España no ha estado".

"¿No será la señora Ayuso?", incidió Ana Rosa Quintana a lo que Feijóo le ha contesta: "Yo creo que Ayuso en este momento no querría estar en el Gobierno". Además, ha añadido: "Yo estuve en la posición de Ayuso, ser presidente de una comunidad autónoma con mayoría absoluta es todo un honor, tiene muchas competencias".

En cuanto al ministro de Economía, Feijóo confirma que es un hombre y aclara: "Es muy bueno, no es político ni ha estado en política y tampoco ha tenido un cargo en ningún partido político. "Conoce la política europea, por supuesto. Un miembro de gobierno que tenga la responsabilidad de la economía tiene que conocer muy bien el funcionamiento". No quiso desvelar su nombre porque, dijo, "no soy presidente del Gobierno", pero aclaró a los ciudadanos será "un ministro absolutamente acreditado, cuando se sepa el nombre España dormirá tranquila de tener una persona que conoce muy bien la economía, es una autoridad en economía y que los españoles, tanto los trabajadores como empresarios, dormirán tranquilos por volver a hacer una política económica sólida".