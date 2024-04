Resultados elecciones País Vasco 2024, en directo hoy: ganador, escrutinio votos, reacciones y última hora

Lo saben ellos y lo sabe el PSOE, no porque a Sánchez le dé escrúpulos, sino porque no hace falta. Habrá pacto PNV-PSE que, como me decían en los pueblos vascos en los tiempos duros, «es aquí el pacto natural». Eso de los pactos naturales, qué cosa tan genética y racial, qué determinismo paleto. Y habrá ese acuerdo, porque garantiza la satisfacción de todos: los socialistas no se «manchan las manos», los del PNV mandan y los de Bildu siguen gobernando por detrás en Madrid, con más fuerza incluso que si tuviesen que pelearse diariamente en Vitoria.

Aquí el artículo completo de CRISTINA L. SCHLICHTING