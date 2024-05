«Los nutrientes de la carne favorecen la regeneración celular»

Por C.N

a medicina estética se enfoca en mejorar la apariencia física de los pacientes a través de técnicas y tratamientos no quirúgicos y no invasivos o mínimamente invasivos. Para ello, dispone de un conjunto de especialidades, como la dermatología, la flebología y la endocrinología estéticas junto con la nutrición, la cosmetología y la estética genital, con las que los especialistas en esta rama de la medicina restauran, mantienen y favorecen la belleza y la salud de sus pacientes.

¿Qué le llevó a decantarse por esta especialidad?

Personalmente, me apasiona ayudar a las personas a sentirse satisfechas con su apariencia y mostrar su mejor versión, y esta rama de la medicina me permite combinar conocimientos científicos con un enfoque artístico. Además, me motiva el impacto positivo que tiene en la autoestima y la calidad de vida de mis pacientes. Ha sido el motor de mi trayectoria profesional.

¿Qué tratamientos son más demandados actualmente?

Sobre todo los que reducen arrugas y líneas de expresión, especialmente en el área facial; los rellenos dérmicos para dar volumen a áreas como labios, pómulos y ojeras, así como para corregir arrugas más profundas. Y también destacan los que mejoran la textura de la piel, eliminan manchas, tratan el acné o estimulan la producción de colágeno.

¿Y para el cuerpo?

También está habiendo un aumento en la demanda de tratamientos corporales, como una criolipólisis médica para reducir grasa localizada sin cirugía ni recuperación posterior. Estos tratamientos son populares debido a su eficacia, resultados naturales y mínimos tiempos de recuperación

Por su experiencia, ¿actualmente hay más interés en unos aspectos estéticos que en otros?

Sí, hay una evolución en las preferencias estéticas de las personas a lo largo del tiempo. Actualmente, prima la naturalidad y la armonía facial y tienen más demanda los tratamientos que mejoran la apariencia global del rosto y equilibran sus características y proporciones.

La medicina estética, además del diagnóstico y aplicación de tratamientos, ¿abarca también la alimentación?

Desde luego. La combinación de dieta equilibrada aporta los nutrientes necesarios para una piel sana y radiante. Y, unida a los tratamientos médicos estéticos, optimiza el bienestar y la apariencia general.

¿Hay alimentos especialmente adecuados para aumentar el efecto de un tratamiento?

Sin duda. La alimentación juega un papel crucial en potenciar los efectos de los tratamientos estéticos. Por ejemplo, yo recomiendo la carne de ternera por su alto contenido en proteínas, hierro y vitaminas del grupo B, que son esenciales para la salud de la piel y la regeneración celular.

¿Qué otros componentes nutricionales específicos aporta la carne de vacuno?

Es rica en proteínas de alta calidad, hierro, zinc y vitaminas del grupo B, como la B12 y la niacina. Todos ellos favorecen la regeneración celular, mejoran la elasticidad de la piel y contribuyen a un aspecto más saludable y rejuvenecido.

¿Actúan sobre zonas específicas?

En particular sobre la piel, las uñas y el pelo. Las proteínas de alta calidad y el zinc presentes en la carne de ternera favorecen la regeneración celular y mejoran la elasticidad de la piel, contribuyen a un aspecto más firme, luminoso y saludable. En el caso de las uñas, previene su fragilidad y mejora el crecimiento. Y, para el pelo los nutrientes de la carne mejoran su estructura y previene la caída.

Ayuda también a la producción de colágeno, ¿no?

Y tanto. La carne de vacuno contiene aminoácidos clave, como la lisina y la prolina, que son necesarios para la síntesis de colágeno en el cuerpo, por eso desempeña un papel fundamental en la producción y mantenimiento del colágeno, una proteína esencial para la elasticidad y firmeza de la piel.

¿Son proteínas adecuadas para mantener los músculos en buen estado y evitar la flacidez?

Sí, sí. Las proteínas son los bloques de construcción de los músculos, y consumir cantidades adecuadas de proteínas de alta calidad, como las que tiene la carne de ternera, ayuda a reparar y desarrollar tejido muscular, lo que contribuye a mantener la firmeza y tonicidad de la piel.

¿Y para las personas mayores, convalecientes, o con efectos negativos de dietas rápidas?

Absolutamente. En los tres casos, las proteínas de la carne ayudan a mantener la masa muscular. En la tercera edad es especialmente importante mantener prevenir la sarcopenia y la debilidad muscular. En convalecencias, mejoran la calidad de vida y aceleran la recuperación.

Perfil

Una vocación por ayudar a sentirse mejor

En su día a día en su propia clínica de medicina estética, la doctora Elena Berezo ejerce la especialidad por la que sintió una clara vocación desde pequeña. Ayudar a otros a sentirse mejor consigo mismos, con su apariencia y a mostrar su mejor versión son los motores de su trayectoria profesional en una rama de la medicina que «permite combinar conocimientos científicos con un enfoque artístico».