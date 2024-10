Acciona Energía se ha unido a la firma Vidrala en un proyecto de reutilización de escorias de biomasa (cenizas) en la fabricación de envases de vidrio. El piloto ha utilizado 230 toneladas de escorias de biomasa generadas durante la combustión en la planta de generación de electricidad renovable de Acciona en Briviesca, Burgos, y con ellas se han producido 18,3 millones de botellas de vidrio. La reutilización ha permitido reducir el uso de arena de sílice y sustituir parte del carbonato de sodio, lo que optimiza el proceso de producción y disminuye su huella ambiental. Tras el trabajo de investigación para el tratamiento de las escorias, se ha logrado que el proceso cumpla los objetivos de resistencia y durabilidad que caracterizan a las botellas de vidrio. El tratamiento de las escorias se realizó en Asturias y la fabricación de las botellas en Llodio.

Mapfre quiere neutralizar su huella de CO2 en 2050

La aseguradora Mapfre acaba de anunciar que incrementará su inversión para conseguir su compromiso de convertirse en Net Zero en el año 2050. Su intención es reducir la huella de carbono de su operación directa en 10 países ya en 2024. Entre sus acciones figuran no asegurar ni invertir en empresas de carbón, gas o petróleo que no cuenten con un plan de transición energética y reducción de emisiones.

Cisco lanza sus nuevas soluciones de IA

Cisco ha presentado en su evento Webex One nuevas soluciones de colaboración y de IA para mejorar la experiencia de los trabajadores. La empresa ha anunciado nuevas innovaciones, incluido, Cisco Spatial Meetings, Ceiling Microphone Pro y un nuevo asistente de IA para Webex, ya que ahora, los empleados y los equipos informáticos buscan soluciones que faciliten una comunicación fluida e inteligente.

Fademur apoya a casi mil productoras agrarias

La Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (Fademur) apoya, a través del Plan Allen Rural, a casi mil mujeres productoras agroalimentarias en toda España. Entre ellas también están Agustina Ramírez, de Ajos Ramírez en Las Pedroñeras (Cuenca), y Loreto Palafox, de Trufa Zero en Cifuentes (Guadalajara), dos emprendedoras que acaban de presentar su nuevo producto: la flor de sal de ajo y trufa.

Imagen

Un refugio para las mariposas Monarca La Razón

Un refugio para las mariposas monarca

Un grupo de investigadores de México han plantado un bosque de abetos. Casi 1.000 abetos oyamel (Abies religiosa) han sido trasplantados a una montaña en Michoacán, donde crecen a alturas que superan lo que se consideraba el límite superior de la mariposas monarca. Si los árboles sobreviven en las próximas décadas, podrían ayudar a proteger a la población migratoria oriental de estas mariposas monarca (Danaus plexippus), que pasan el invierno descansando en bosques de abetos oyamel, de los impactos del cambio climático. Esta población de monarcas, que migra hasta 4.500 kilómetros desde Estados Unidos y Canadá hasta México, ha disminuido drásticamente desde la década de 1990, debido al cambio climático y la destrucción del hábitat.