Iglesias reconoce errores y pide a PP y ERC sumarse a los pactos de reconstrucción

El vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, ha reconocido esta mañana, durante la sesión de control celebrada en el Congreso, que “probablemente no hemos hecho lo suficiente y habrá que hacer más cosas” en relación con la gestión que el Gobierno ha hecho de la epidemia del coronavirus y en la necesaria protección a los sectores de la población más vulnerables. Lo ha hecho al contestar a la pregunta formulada por el portavoz de ERC, Gabriel Rufián. Iglesias ha incidido en esta autocrítica al preguntarse si el Ejecutivo de coalición va a tener que hacer más cosas para proteger a las familias: “Seguramente sí podemos hacer más cosas para proteger a las familias y seguramente lo podemos hacer mejor”. Y es que, aunque ha destacado que este Gobierno “ha construido un Escudo social sin precedentes”, Iglesias ha asegurado ser consciente “de que las ayudas sociales no llegan a todo el mundo, de que el 50% de la población no puede ahorrar y de que hay sectores de la economía informal y del precariado al que no están llegando a las ayudas”. También ha asegurado que el Gobierno está trabajando para aliviar la situación de las familias: “Tengo mucha suerte, porque tengo jardín para sacar a mis hijos, pero soy consciente de que millones de familias están teniendo a los niños en pisos de 40, 50 o 60 metros. Y le aseguro que el Gobierno está trabajando”.

Al margen de ello, Iglesias ha aprovechado sus tres intervenciones para pedir tanto a ERC como al Partido Popular que se sumen a los pactos de reconstrucción que el presidente Sánchez ha impulsado para hacer frente a la crisis económica y social que sucederá a la epidemia. Ha concretado su invitación a la formación de Pablo Casado al contestar a la pregunta del secretario general de los populares, Teodoro García Egea: “Cuando persiguen a Vox por decir la barbaridad más grande, decepcionan a una parte de la ciudadanía que nos quiere ver unidos. Le queremos tender la mano para unos acuerdos de reconstrucción. Dejen de competir con Vox y vuelvan a la Constitución y al patriotismo”, ha destacado Iglesias. El líder de Podemos ha invitado al PP “a reflexionar sobre el papel” que están jugando en esta crisis: “No le voy a pedir que piense como yo, le voy a tender la mano, con un mínimo común denominador que es la Constitución española, que incluye mecanismos de protección social para enfrentarnos a una pandemia que ningún gobierno del mundo fue capaz de prever".

Previamente, García Egea (PP) había acusado al vicepresidente Iglesias de ser “responsable de todo lo que está pasando”. En primer lugar, por “reírse del coronavirus” al asegurar que era una “gripe menos agresiva que la de todos los años" y, ahora, al constatarse que España es el país con la mayor tasa de muertos del mundo: “No son un pico ni una curva, sino españoles con nombre y apellido, que mueren en soledad. Se le recordará por poner la ideología por encima de la salud de los españoles”.

En su cara a cara con Iglesias, Rufián (ERC) puso el acento en lamentar la decisión del Gobierno de hacer volver al trabajo a los ciudadanos de los sectores no esenciales: La gente puede ir en un Metro atestado pero no puede despedir a sus mayores. Nos parece un error abrir la mano a la actividad no esencial. Protejan a las familias que están siendo obligadas a trabajar y que no tienen con quién dejar a sus hijos. Que no tengan que elegir entre el contagio o el abandono".