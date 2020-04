Un halo de esperanza recorría las casas de todos los españoles este mismo sábado, cuando el presidente del Gobierno prometía que a partir del 27 de abril, los niños podrían salir “un rato al día” a dar “pequeños paseos”. Son 42 días de confinamiento que afectan de lleno a los más pequeños. Esa ilusión, sin embargo, ha resultado ser efímera y las expectativas que generó Pedro Sánchez se han quedado muy lejos de la realidad. La medida no contempla que los menores de 14 años puedan salir a pasear o tomar el aire, sino a acompañar a los mayores a las actividades permitidas en el real decreto del estado de alarma del 14 de marzo; supermercados y farmacias. La medida anunciada por el Gobierno hoy en Consejo de Ministros ha desencadenado numerosas críticas por parte de la sociedad civil y también de la oposición que ha salido en tromba contra el Ejecutivo central pidiéndole que rectifique y permita dar paseos cortos por espacios abiertos. Desde el Partido Popular a Ciudadanos hasta Más País o ERC han arremetido contra el Gobierno por el “desconfinamiento” insuficiente para los más pequeños y sobre todo, porque, coinciden, en que en los espacios cerrados puede facilitarse el contagio.

Desde el Partido Popular, su presidente Pablo Casado, ha censurado el hecho de que los niños puedan acudir a establecimientos concurridos y con riesgo de contagio. “Llevo 10 días pidiendo que los niños puedan salir tras un mes confinados pero no para ir con sus padres a establecimientos concurridos y con riesgo de contagio. Pido al Gobierno, también como padre de dos pequeños, que rectifique y les permita dar paseos cortos por zonas abiertas”.

Desde Ciudadanos, su líder Inés Arrimadas ha reclamado la salida de los más pequeños para dar “paseos limitados” y no para “ir a supermercados y otros lugares de contagio”. “El Gobierno debe corregirlo y no tomar medidas así improvisando y sin consenso”. También se ha pronunciado la secretaria general de Cs y diputada en el Parlament de Cataluña, Marina Bravo, que ha recordado que lo que venía reclamando su partido es “que los niños pudieran salir de manera controlada y con garantías de seguridad”. “Acercarles a los focos de contagio va en el sentido contrario”, ha advertido, defendiendo la necesidad de que las distintas fuerzas políticas alcancen unos pactos de la reconstrucción para que el Gobierno deje “las improvisaciones y la unilateralidad”.

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, se ha sumado a las críticas. “Dejar salir a los niños no es dejarles acompañar a sus padres a los recados”. Ha pedido “franjas horarias establecidas por edades y zonas de juego habilitadas y controladas para ello”. De igual modo, desde Más País, Íñigo Errejón ha instado al Gobierno a rectificar: “El objetivo era que los niños y niñas salieran a la calle y pudieran pasear, no sólo a espacios cerrados, donde hay más riesgo de contagio. El Gobierno debería rectificar”.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, se ha pronunciado en el mismo sentido: “Niños y niñas tienen que poder salir, con toda la prudencia, sin ir al parque ni tocar nada. Por ello, mejor un breve paseo cerca de casa, más que ir al supermercado o al banco. Es urgente aclarar esto en la reunión técnica de esta tarde”.

Desde las comunidades autónomas se han sumado a las críticas el presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, y el de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno. El gallego ha pedido un cambio de postura: “Me manifesté a favor de que los niños puedan salir de casa de forma ocasional, limitada, controlada y segura. La fórmula escogida no es la que ofrece más garantías. Mejor un paseo puntual por la calle que ir a un supermercado. Aún hay tiempo para que el Gobierno lo reconsidere”. El líder cántabro ha tildado de “disparate” la medida."¡Qué disparate! ¿Pero quién asesora al Gobierno?", se ha preguntado Revilla, que considera que llevarlos al supermercado “es meterlos en el avispero” y que lo que tendría que suceder es que pudiesen salir a pasear, a las zonas verdes y respetando las distancias. El presidente andaluz se ha mostrado “defraudado”. “Como padre, me siento un poco defraudado. Parece más razonable que los niños puedan disfrutar del aire libre y espacios abiertos. Creo que el Gobierno debe repensar la medida tal y como la ha planteado".

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida ha incidido también en que la medida tomada por el Gobierno “no es prudente con su seguridad”. “Es mejor paseos al aire libre, en lugares controlados, que llevarles a espacios cerrados” ha indicado. El vicepresidente de la Comunidad de Madrid ha calificado de “error” la medida y ha pedido que el Gobierno rectifique. “Los niños necesitan salir para pasear, no para ir de compras. El Gobierno está forzando a los padres a terminar el paseo en un supermercado, un espacio cerrado, donde hay mayor riesgo de contagio. Es un error. Confío en que rectifiquen". En sintonía con las palabras de la portavoz de Podemos en el ayuntamiento, Rita Maestre: “Parece claro que la idea de meter a los niños en supermercado y bancos no es una gran idea. Son más razonables paseos cortos cerca de casa, media hora, como en los demás países. Rectifiquemos, dicen que es de sabios”.