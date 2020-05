Carmen Calvo tras superar el Covid-19: “Lo he pasado muy mal, he sentido mucho miedo”

Más de un mes alejada de los focos, la vicepresidenta primera del Gobierno retomó la semana pasada su trabajo presencial en La Moncloa -en la reunión del Consejo de Ministros y en las citas diarias del Comité de Gestión de la desescalada- y ayer acudió por primera vez al pleno del Congreso de los Diputados donde se aprobó la prórroga del estado de alarma. Su imagen ayer en la Cámara Baja generó dudas sobre su estado de salud, al ver como en varias ocasiones tuvo que cubrirse en varias ocasiones con un chal. Hoy, en una entrevista en los Desayunos de TVE, ha reconocido la dureza de la enfermedad. " Yo lo he pasado muy mal, he sentido mucho miedo", ha asegurado.

La vicepresidenta ingresó el pasado 22 de marzo en la cínica Ruber de Madrid para ser tratada de una infección respiratoria en un principio, que después dio la cara como coronavirus, y fue dada de alta unos días después para seguir su reposo y cuidados en su domicilio. El pasado 14 de abril, confirmó que había superado la enfermedad. Según ha confirmado hoy mismo, Calvo sintió “mucho miedo” al contraer el coronavirus y ha asegurado que ya se encuentra recuperada, sin embargo, la amenaza del virus le genera a día de hoy “inseguridad” y también “mucho dolor por los fallecidos”. En la entrevista ha citado su deseo de que esta enfermedad suponga “una gran lección para todos” y sirva para “rehumanizar” la política y la sociedad. De sus primeras palabras se desprende también un mensaje positivo: “Ordenas lo que es importante y lo que no es importante. Ojalá fuera una gran lección para todos, empezando por nosotros, los políticos”, ha aseverado. “Es una oportunidad para cambiar muchas cosas, para que incluso la palabra progreso signifique más cosas".

De la crisis, cree que "deberíamos sacar conclusiones éticas y personales bastante profundas”. Por ello, la vicepresidenta ha lamentado los términos en los que se produjo el tenso debate de este jueves en el Congreso de los Diputados. "Por eso el pleno de ayer fue incomprensible. No hablo del coronavirus en términos teóricos o políticos solo. Lo he tenido que mirar de frente y siento lo que está sintiendo mucha gente ahora: miedo, inseguridad, mucho dolor por los fallecidos. Yo he pasado por ahí, y creo que es el momento de arrimar el hombro todos para salir en buenas condiciones, sí que es verdad”, afirmó.