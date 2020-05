El Gobierno busca reconstruir puentes con ERC: “No hay un cambio de alianzas”

El Pleno en el Congreso en el que se aprobó ayer la cuarta prórroga del estado de alarma sirvió para escenificar el choque entre el Gobierno y Esquerra Republicana. Los independentistas catalanes fueron clave para la investidura de Sánchez y su papel se antoja clave para mantener el bloque parlamentario capaz de dar estabilidad al Ejecutivo de coalición del PSOE y Unidas Podemos. Conscientes de ello, desde estos dos últimos partidos han lanzado hoy mensajes orientados a reconstruir los puentes con la formación republicana.

En este contexto, la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha afirmado el Ejecutivo no ha cambiado de alianzas después de haber negociado con Ciudadanos su voto afirmativo para garantizar la aprobación en el Congreso de de la cuarta prórroga del estado de alarma, a la que ERC se opuso en esta ocasión votando en contra. “No, no lo hay. Nosotros somos un Gobierno progresista”, ha respondido Calvo en una entrevista en TVE, tras ser preguntada sobre si Moncloa baraja un cambio en las alianzas del Ejecutivo de coalición. Calvo sí ha dejado claro que al Gobierno le habría gustado que en la votación de ayer, un “partido de izquierdas” como ERC, hubiese entendido que “para seguir protegiendo a todo el país, pero también a Cataluña de esta pandemia” era necesario prorrogar el estado de alarma. Calvo ha relacionado el giro de ERC al clima preelectoral que se vive en Cataluña y a la pugna que mantiene con Junts per Catalunya por hacerse con la mayor cuota posible del electorado independentista. A pesar de que la pandemia de coronavirus ha dado un giro inesperado a la legislatura, la vicepresidenta ha asegurado que el mandato “no ha hecho más que empezar” y ha reafirmado el compromiso del Ejecutivo con la mesa de diálogo abierta con la Generalitat y, por tanto, a seguir hablando con el independentismo “para que Cataluña tenga un futuro” en el “encaje constitucional” de España. “Así que no se produce más que algo tan importante como que ayer el Gobierno tenía la enorme responsabilidad para proteger la salud de los españoles que encontrar apoyos para prorrogar el estado de alarma”, ha explicado después de que el líder de ERC, Oriol Junqueras, haya advertido al Gobierno de que tendrá que elegir entre Ciudadanos o “mantener las mayorías de la investidura”.

Precisamente sobre estas declaraciones de Junqueras también se ha pronunciado el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique. El dirigente morado ha instado al líder de ERC a no “cuestionar los apoyos a una medida sensata” como a su juicio fue la prórroga del estado de alarma. “Es una buena noticia que haya por lo menos un partido de la derecha que actúe de manera responsable incluso aunque no le guste nada este gobierno y sus políticas sociales”, ha añadido Echenique.

Desde la formación de Pablo Iglesias también se han producido esta misma mañana movimientos orientados a buscar calmar las aguas con ERC. El presidente del grupo confederal de Unidas Podemos, Jaume Asens, ha hecho autocrítica por el tono de sus reproches a ERC y al presidente de la Generalitat, Quim Torra, cuando afirmó: “Necesitamos más la ERC de Tardà que la ERC que vive atada de pies y manos a Torra, como vivía antes atada a la CDC de Pujol”, en declaraciones recogidas por Efe. Según Asens, “ayer podría haber escogido otras palabras, podría haber expresado la misma idea de forma diferente”, porque cree que sin querer pudo haber “alimentado la confrontación” que pretendía criticar: “Quizá no fue la mejor forma de expresarme, podría haber utilizado otras palabras”, ha afirmado. “Hemos de pedir disculpas en general, no solo yo sino todos los representantes públicos, a la ciudadanía, que tiene motivos para estar enfadada con nosotros”, ha señalado. Sobre el apoyo de Ciudadanos a la prórroga del estado de alarma, Asens ha destacado su disposición a ayudar en un momento excepcional como el actual, pero ha descartado que la formación naranja pase a ser un socio estable del Gobierno. “Nosotros con Ciudadanos no podemos gobernar, somos dos formaciones incompatibles, con ideario contrapuesto, no tenemos prácticamente nada en común”, ha apuntado.