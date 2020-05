Vox ampliará la querella contra Illa por conocer las consecuencias del coronavirus y “no hacer nada”

El vicepresidente de acción política de Vox, Jorge Buxadé, ha tildado de “escandaloso” que el ministro del Sanidad, Salvador Illa tuviera conocimiento de la peligrosidad extrema del coronavirus el13 de enero, once días después de tomar posesión. Buxadé criticó que, teniendo un amplio informe de la capacidad de propagación, no se hiciera nada. “Tuvo un completo informe que le advertía de la pandemia y de las medidas que tenía que tomar y no hizo nada porque tenía que movilizar a los colectivos del 8 de marzo”. Además, destacó que se ha acreditado que ese informe “se eliminó de la web el 31 de marzo, en pleno pico de la pandemia”, apuntó.

Recordó que “Vox ha puesto las querellas correspondientes contra el ministro de Sanidad”, y que incorporarán también estas informaciones por “la negligencia criminal de conocer estos hechos y no tomar las medidas”.

En cuanto a si el secretario de acción política comparte las declaraciones del secretario general de Vox, Javier Ortega Smith en una entrevista publicada en LA RAZÓN en la que aseguraba que la Covid-19 era un “virus creado por el comunismo chino como arma biológica”, Buxadé indicó que no tenía que acudir a las declaraciones de Ortega Smith, sino que él mismo ha preguntado en el Parlamento Europeo que se lleve a cabo una investigación del partido comunista chino y de sus conexiones con la Organización Mundial de la Salud. “Es necesario que se conozcan las responsabilidades concretas y no ocultar la información o dar informaciones falsas”, apuntó. Destacó que “hay cientos de artículos que están surgiendo constantemente sobre ese tema”, apuntó a la ineficacia de la OMS, y subrayó que “necesitamos saberlo y conocerlo”.

Buxadé inició su intervención mostrando las portadas de todos los periódicos donde figuraba la publicidad institucional del Gobierno bajo el lema “Salimos más fuertes”. Criticó que se gaste el dinero en poner esa propaganda en los medios y aseguró que “no salimos más fuertes”, pero sí muy convencidos de que la OMS es otro gigantesco chiringuito y sus conexiones con el gobierno comunista chino debe enjuiciarse", dijo. “Cada euro que el Gobierno ha pagado por las portadas de hoy es un euro que se quita a las pensiones, a la Sanidad y a los parados”. “Para nada salimos más fuertes”, pero sí, más convencidos de que “el futuro de España pasa por la unidad, después de 70 días de Gobierno totalitario”, dijo.