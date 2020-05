Marlaska dice que el cese de Pérez de los Cobos obedece a un “impulso” del proyecto de la Guardia Civil

En un principio no estaba prevista su comparecencia, pero la dimisión del número “dos” de la Guardia Civil, el DAO Laurentino Ceña, después de que Interior cesara ayer al jefe de la Benemérita en Madrid, el coronel Diego Pérez de los Cobos, hizo que Moncloa sacara al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska en rueda de prensa después del Consejo de Ministros.

Grande-Marlaska dedicó la primera parte de su intervención a apagar el incendio creado desde su cartera con el anuncio de la aprobación, por parte del Consejo de Ministros del tercer pago de la equiparación salarial con un total de 247 millones de euros para el aumento de las nóminas de los agentes. Con esto, dijo, la equiparación alcanza los 807 millones de euros que estaban estipulados en el acuerdo inicial. El tercer pago, indicó el ministro del Interior, se hará efectivo en las nóminas de los agentes con efecto retroactivo a 1 de enero de 2020 y verán incrementando las nóminas. Con ello, indicó “cumplen con el compromiso del Gobierno” de llevar a cabo esa equiparación.

Proyecto de “impulso”

Sobre a qué obedece el cese del coronel Pérez de los Cobos y preguntado si es debido a que no informó de la investigación judicial del 8-M salió al paso y aseguró hasta en tres ocasiones que se debe al “proyecto natural de sustitución” de los que forman parte del “elemento de confianza” del Ministro del Interior. Reiteró que es debido al proyecto de “impulso” del Ministerio porque “se está haciendo unas remodelaciones” en su departamento con nuevos equipos. El titular de Interior no se salío de ese argumento e insistió, a pesar de la insistencia de las preguntas, en que es un “proceso de sustitución basado en la confianza” y que dijo “no tiene nada que ver con otra cosa”. Manifestó su “respeto” por las opiniones de los demás agentes o las asociaciones de jueces por criticar el cese. “La renovación de estos equipos se habían visto paralizados por la pandemia”, zanjó. “No es ni perder la confianza ni no perderla, sino reunirse de personas de aquellas que entienden de mayor confianza para ellos” y dijo que Pérez de los Cobos tiene un currículum ejemplar pero “en la Guardia Civil también hay muchos hombres y mujeres capaces de los mayores logros y éxitos con currículums similares”. Además, Grande Marlaska indicó que no tiene el informe del que se habla-sobre la investigación judicial del 8-M- y que, tras 30 años ejerciendo como juez, siempre ha tenido “muy claro” cuál es la función de los jueces y cuál es su competencia como Ministro y que "ninguna de las circunstancias va a apartarme del equipo que estoy creando”. Finalmente, subrayó que “nunca” conjugará la palabra “injerencia”.

¿Por qué ahora los cambios? El ministro del Interior indicó que se debe a la “segunda fase” de los cambios en su departamento y destacó que ha sido la pandemia quien hizo que no se pudieran hacer esos cambios en otro momento pero que, ahora, “es factible llevar a cabo algún cambio”. Destacó que el general Ceña ya tenía diseñado su relevo desde el 13 de mayo.

Nuevo DAO

Por otro lado, Grande Marlaska anunció el ascenso del teniente general de Pablo Salas Moreno que será nombrado nuevo Director Adjunto Operativo (DAO). Según indicó, el jefe de información de la Guardia Civil, cuenta con una “reconocida trayectoria” y destaca en su lucha contra la banda terrorista ETA y su compromiso contra lo que queda de ella se “ha plasmada en la detención en Francia de Josu Ternera así como en la lucha contra bandas criminales”.

El ministro del Interior indicó que este nombramiento se produce en el marco de “impulso” de la Guardia Civil que dijo comenzó con el nombramiento de la directora del Instituto Armado, María Gámez. Asimismo, reconoció la labor y dedicación del recién dimitido DAO, Laurentino Ceña, que dijo “pasaba a retiro”, pero que habían acordado con él que no se fuera hasta la celebración del 176 aniversario y no estaba prevista su marcha hasta el 2 de junio debido a la pandemia.