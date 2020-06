Siete de cada diez españoles ven un “mal momento” para la Monarquía

La encuesta encargada por LA RAZÓN a NC Report sobre el estado de opinión en la sociedad española sobre la Corona no solo arroja unas cifras de apoyo y simpatía claramente superiores a las de cualquier formación política, sino que habla a las claras de que los esfuerzos realizados durante los primeros seis años de reinado de Felipe VI para actualizar la forma en la que la Institución realiza su labor han calado entre los españoles y son valorados positivamente. Un 62,3% de los españoles cree que se ha producido un cambio a lo largo de los seis años desde la proclamación en Cortes que se cumplieron ayer frente a un 30,7% que declaró que no ha habido evolución significativa. El porcentaje de los encuestados que considera que ha habido una mejora es del 58,8% mientras que los que piensan que no ha habido mejora fueron el 31,2%. Estos datos son más significativos aun cuando se recuerda la importante serie de retos a los que ha tenido que hacer frente la Corona, principalmente la fragmentación del sistema de partidos y la consecuente dificultad para formar Gobierno, el desafío independentista en Cataluña y, por último, la pandemia del Covid-19. En el frente interno Zarzuela también ha tenido que hacer frente a importantes polémicas en este año que han sido utilizadas por la extrema izquierda y los partidos independentistas. En este sentido es relevante el resultado que ofrece la encuesta cuando se les pregunto a los participantes en ella si piensa que la Monarquía es ahora más transparente de lo que era en 2014, cuando Don Felipe accedió a la Jefatura del Estado. El 61,3% cree que los cambios que introdujo el Rey en el funcionamiento de su Casa la han hecho más transparente frente a un 30,4% que opina que esto no ha sido asó.

En similares niveles de aceptación se mueven los datos de la encuesta cuando se inquirió sobre si se aprobaban o no los seis primeros años de reinado de Felipe VI. El 69,5% cree que han sido positivos y el 61,7% considera que la Corona es una garantía para los valores de la democracia española. En estos dos apartados del estudio demoscópico es significativo el sesgo que toman las respuestas dependiendo del grupo de edad de los encuestados. Los más jóvenes (entre los 18 y los 34 años) aprueban esta primera etapa del reinado en un 45,5% frente a un 43,6% que lo suspenden lo que apunta a una asignatura pendiente que ya se ha señalado en más de una ocasión: la necesidad de conectar con las generaciones más jóvenes. Entre los mayores de 55 años los porcentajes son bien distintos: el 79,2% aprueba y el 15,1% suspende los seis años desde la proclamación.

El estudio también preguntó sobre la opinión de los encuestados sobre si la Monarquía es el más apto de los sistemas políticos para España. Este punto es especialmente importante toda vez que todos los españoles que votaron la Constitución que consagraba la Monarquía parlamentaria tiene 60 o más años. El 55,5% cree que sí mientras que los republicanos se situarían en el 34,1%. Además, para el 59,8% el Rey es un símbolo de la unidad de España, un cifra similar al porcentaje de los que piensan que ha sabido mantener la neutralidad política. Para 62,8% su papel es «clave» en política exterior.

Poco puede sorprender que nada menos que un 74,8% considere que a Felipe VI le ha tocado reinar en un momento «especialmente complicado». Un 59,8% considera que ha respondido bien ante la crisis del Covid-19. Finalmente las notas de valoración son llamativas: Felipe VI recibió una media de 7 muy por encima de la valoración de cualquier líder político. Doña Letizia obtuvo un 6,1, la Princesa de Asturias un 6 y la Infanta Sofía un 5,8 de nota media.