Iglesias pide “cuidar a los socios de la investidura”

Las dos vías en la negociación de los Presupuestos continúan su senda. El vicepresidente segundo, Pablo Iglesias continúa arrinconando a Ciudadanos y apostando por la vía de la investidura para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado. Según ha señalado en una entrevista en Carne Cruda esta mañana, el encuentro que mantuvo ayer con Bildu y ERC “fue muy bien”. “Les vi claramente en disposición de llegar a acuerdos”, ha señalado sobre sus conversaciones con el partido abertzale y la formación independentista. “Si estamos en el Gobierno, es por esa mayoría de la investidura, y nosotros no nos olvidamos de eso”, ha insistido.

Preguntado por si trató con Bildu el acercamiento de presos y con ERC, las condiciones de la mesa de diálogo, Iglesias ha eludido la respuesta: “Hay cuestiones sobre las que prefiero ser discreto”. “Tiene que haber un sentido de la realidad: no es imaginable llegar a acuerdos con Ciudadanos, es prácticamente imposible porque gobierna en Madrid y Andalucía con el apoyo de la ultraderecha”, ha vuelto a repetir horas antes de que Inés Arrimadas se reúna con la vicepresidenta primera, Carmen Calvo.

En este sentido, el líder de Unidas Podemos ha pedido “coherencia” y “cuidar a los socios de la investidura”. Por otro lado, ha asegurado que ha pactado con Pedro Sánchez que una vez sea presentado el documento de las cuentas públicas, el Ejecutivo lo presentará primero a los grupos del sí, después a los que se abstuvieron y, por último, a los del no.

Durante la entrevista, al ser preguntado por las últimas discrepancias entre los socios de gobierno respecto a la fusión de Bankia y CaixaBank, así como la salida del rey Emérito de España, dos temas que Sánchez ocultó a Iglesias, el vicesecretario segunda ha indicado que “hay cuestiones que tienen que quedar en consejo de ministros, no voy a hablar de ello". No obstante, ha añadido que “el problema sería que no discutiéramos”.

Durante la entrevista, al ser preguntado por la situación epidemiológica en la Comunidad de Madrid, ha tendido la mano al gobierno de Isabel Díaz Ayuso. “No me toca hacer oposición al Gobierno de Madrid. Me toca ofrecer toda la colaboración, todo lo que necesiten, para gestionar una situación que genera mucha preocupación. No va a escuchar nada que suene a una amenaza o palabras duras. Pueden contar con toda la colaboración del Gobierno central”.