Iglesias reconoce “no estar de acuerdo” con las medidas de Ayuso un día después de la reunión con Sánchez

Un día después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, escenificarán después una tregua política en la Puerta del Sol, el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias ha rechazado las medidas tomadas en la capital, que cuentan con el aval del presidente del Ejecutivo, y ha reconocido no estar de acuerdo con las medidas tomadas por la Comunidad. “Acudir a la reunión no significa estar de acuerdo con Ayuso y Aguado”, ha explicado esta mañana.

“No estamos de acuerdo con las medidas. Hay muchos trabajadores de Vallecas o Carabanchel que tienen que coger el Metro para ir a trabajar con mucha gente y no tienen derecho a que el vicepresidente (Ignacio Aguado) les diga si son virus”, ha afeado Iglesias en una entrevista en “La Hora de TVE”.

Iglesias ha abogado por el “refuerzo de sanitarios, refuerzos educativos, mejorar el transporte público, y eso requiere tomar medidas que van en sentido muy diferente al del bloque de derechas en Madrid”. El también líder de Podemos ha cargado contra la intención de Ayuso de que las Fuerzas y Cuerpos del Estado vigilen las calles para velar por la seguridad ciudadana. En su opinión “decirle a vecinos de Vallecas o de Carabanchel va haber controles policiales para decirles que donde van creo que puede generar la sensación de que las cosas no se están haciendo bien”.

En cuanto a la ofensiva de partidos de la izquierda que en estos días han pasado a rechazar y censurar las medidas restrictivas implantadas por la Comunidad de Madrid, Iglesias ha asegurado que “la gente tiene la sensación de que aquí se está hablando de segregación”. Ayer, ha dicho, “Ayuso intentó criminalizar la pobreza”, ha dicho. Sobre la posibilidad de que la Comunidad pueda pedir la declaración del Estado de alarma, Iglesias ha reconocido que aunque no comparta las medidas del PP y de Ciudadanos, sí apoyaría con los votos de Unidas Podemos la petición. “s. Si nos piden estado de alarma en su territorio, nos tienen a los diputados de Unidas Podemos, pero no nos podemos meter en sus competencias. Una cosa es colaborar y otra es compartir lo que están haciendo PP, Cs y Vox en la Comunidad de Madrid”.

“Avances fiscales” para quienes más ganan

Sobre la negociación del Gobierno de los Presupuestos, Iglesias ha explicado que hay “avances muy interesantes" y ha confirmado que habrá medidas que garantizarán la justicia fiscal. Según sus palabras, habrá avances fiscales para quienes más ganan.“ Va a haber medida fiscal, para reducir los 7 puntos de justifica fiscal de desventaja que tenemos respecto a Europa". Sobre el término de subida de impuestos ha asegurado que es “confuso”, y ha garantizado que habrá “medidas” en la dirección de aplicar impuestos a las minorías que más ganan en España.

En cuanto a un acuerdo con Ciudadanos para aprobar los Presupuestos, el vicepresidente ha rechazado este extremo. “Creemos que en este país se tiene que hacer cosas muy diferentes de lo que se está haciendo en el Gobierno de Madrid y ha asegurado que “a partir del acuerdo entre el PSOE y Podemos no podemos generar expectativas absurdas para busca apoyos”. “Si me dicen que hay que pactar unos presupuestos para hacer en España lo mismo que en Madrid hacen Ayuso-Aguado, yo digo que eso no es posible”, ha zanjado.

En la entrevista, el vicepresidente ha asegurado que hoy mismo el Consejo de Ministros aprobará medidas para acelerar la concesión del Ingreso Mínimo Vital y también que se aprobará el decreto sobre el teletrabajo, según le confirmó anoche la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.