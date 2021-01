“Caso Máster”: La Fiscalía mantiene la petición de tres años y tres meses de cárcel para Cifuentes

La Fiscalía mantiene la petición de tres años y tres meses de cárcel para la expresidenta de Madrid Cristina Cifuentes como presunta inductora de la falsificación del acta de su Máster en la Universidad Rey Juan Carlos. El Ministerio Público considera a Cifuentes como la presunta inductora de la falsificación de un acta “a sabiendas” de que acreditaba una defensa de Trabajo de Fin de Máster (TFM) “que jamás se produjo” y que exhibió en varios medios y redes sociales “para evitar las nefastas consecuencias políticas a las que debería enfrentarse”.

Hay que recordar, que la expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes declaró en la Audiencia Provincial de Madrid que no conserva “los papeles” de los trabajos que realizó Máster en 2012 en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC), y que “probablemente” los destruyó, dado que “no tenía ningún interés” en guardarlos, al igual que no guardó ningún trabajo de su etapa académica. Además, aseguró que se le permitió matricularse fuera de plazo.

En cuanto al Trabajo de Fin de Máster también señaló que el mismo no lo ha “encontrado”, pese a que lo buscó y guardó una copia. “Quizá tenga que ver con el hecho de que mi vida como delegada -del Gobierno- era muy complicada. Tuve dos mudanza de edificios y cinco mudanzas de despachos, para que se haga idea de esos traslados y me he mudado a dos domicilios más pequeños.... No tengo esos papeles. Probablemente los destruí cuando obtuve las calificaciones”, recalcó al respecto Cifuentes.

Sobre la defensa del mismo, indicó que se produjo el 2 de junio de 2014 y que ese acto se realizó en un despacho y de “manera informal” ante “dos o tres personas” a las que no conocía y también desconocía si formaban o no el tribunal. “Realmente yo no defiendo mi trabajo: yo entrego el trabajo y lo explico en línea generales. Me sorprendo porque fue un acto muy informal”