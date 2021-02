El Rey elogia la “voluntad y determinación” de las Pymes españolas

Felipe VI ha presidido la entrega del VI Premio Nacional Pyme del Año 2020 en Madrid, en compañía de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, horas después de conocerse que su padre ha pagado una segunda deuda con Hacienda para evitar ser acusado de delito fiscal, que se une a la que saldó en diciembre por un importe de 678.393 euros.

El Rey no ha hecho mención expresa a este asunto y se ha centrado en elogiar la “voluntad y determinación” de las Pymes españolas. “Muchos negocios se han visto obligados a cerrar a pesar de los esfuerzos realizados. Otros, con gran sacrificio, habéis sido capaces de mantener e incluso de crear empleo adoptando medidas de formación para los trabajadores y para la implementación del teletrabajo”, ha destacado el jefe del Estado.

En su intervención, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, señaló el objetivo del Gobierno de que las pequeñas y medianas empresas sean “las grandes protagonistas del Plan de Recuperación”. La ministra Montero destacó las medidas emprendidas hasta ahora por el Ejecutivo para ayudar a las empresas y proteger el tejido productivo, y aseguró que “2021 será el año de la recuperación económica”. Sin embargo, hasta que la recuperación sea una realidad, la ministra indicó que la actual “situación de tránsito requiere de otros instrumentos más precisos, más adaptados, para seguir apoyando a los sectores más castigados por la pandemia, como el turismo, la hostelería, la restauración o el comercio”.

Por su parte, el presidente de Santander España, Luis Isasi, ha pedido mantener el apoyo al tejido empresarial español, cuyo principal riesgo es que la falta de liquidez se convierta en un problema de solvencia, y ha reiterado el ofrecimiento del banco para colaborar en la gestión de los fondos comunitarios, anticipando a las empresas el dinero para reducir el tiempo de espera entre la aprobación de un proyecto y la recepción de la ayuda.

Isasi ha destacado que las pymes son “un bien social en sí mismo”, porque generan riqueza y contribuyen a la estabilidad del país. “En Santander tenemos muy claro que no hay mejor vacuna para la economía que apoyar a la empresa: sin confianza no hay iniciativa privada, sin iniciativa privada no habrá pymes, sin pymes no habrá empleo y sin empleo no tendremos crecimiento”, ha advertido.

En este sentido, ha valorado las medidas de apoyo adoptadas durante la pandemia para dotar de liquidez a las empresas y ha apuntado a la importancia de la colaboración público-privada para buscar soluciones que eviten un mayor deterioro de la economía.