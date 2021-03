Simancas (PSOE) fracasó con este tema de Alejandro Sanz, ¿y Gabilondo con Loquillo?

No hay campaña electoral en que los partidos políticos no intenten usar la música como gancho. El candidato del PSOE a las elecciones de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, ha lanzado este sábado su propia versión de “Feo, fuerte y formal” de Loquillo. Algo semejante intentó hace unos años Rafael Simancas, otro dirigente del PSOE, en las elecciones madrileñas de 2003, cuando versionó a Alejandro Sanz y su “No es lo mismo”.

“No es lo mismo yo que la otra (Esperanza Aguirre), aunque es intenten convencer de lo contrario, no es lo mismo (...) Os voy a decir más, siguiendo con Alejandro Sanz: os diré que vale, que a lo mejor lo merecemos, bueno, pero mis principios no los vendo. Fuerza. Y lo que opinen los demás, leedme los labios, ¡yo no estoy en venta!”, decía Simancas, a voz en grito, en un mitin de campaña.

Cabe recordar cómo acabaron aquellas elecciones: venció el PP de Esperanza Aguire con 55 escaños, logró el PSOE de Simancas 47 diputados e IU sumó 9.

Acariciaron por entonces los socialistas el gobierno de la Comunidad de Madrid tras aquellos resultados con la mayoría de izquierdas (47+9), pero el famoso tamayazo hizo descarrilar su pacto. Y Aguirre se convirtió, por primera vez, en presidenta de la Comunidad.

Las letras de cantautores y bandas musicales han continuado inspirando una y otra campaña electoral. Y, a menudo, lo han hecho con polémica.

La polémica de Beret y Vox: “Lo siento”

El cantante Beret, por ejemplo, acusó a Vox de usar sin su consentimiento sus canciones, en concreto su éxito Lo siento, para la campaña electoral de las elecciones generales de noviembre de 2019.

«Vox ha vuelto a utilizar mi canción Lo siento para sus campañas electorales, si lo escucháis en vuestra ciudad, que sepáis que yo no he dado ningún permiso, gracias», escribió en Twitter para dejar claro que en ningún momento autorizó que su tema se convirtiera en banda sonora de la formación de Santiago Abascal.

Ocurrió en una campaña en la que Vox usó en repetidas ocasiones el tema Lo siento con una modificación en la letra: “Hacía ya tiempo, lo estaba esperando, por fin llegó Vox”. Una letra que en la versión original del artista sevillano habla del desamor.

Vox también provocó protestas de otros músicos, por ejemplo de Juanes, ya que su canción A dios le pido fue reversionada como A Vox le pido. También se valió Vox de Malamente de Rosalía que el partido de Abascal empleó en un acto en Málaga.

El PP y ‘Alfredo no te creo’

La lista de canciones electorales de campaña es larga. Otra, muy sonada, fue la que empleó el PP en la campaña de 2011, que midió a Mariano Rajoy con Alfredo Pérez Rubalcaba.

El grupo musical Sinpauxa, autores del tema No te creo, autorizó, no obstante, al PP la difusión de esta canción y dijo, a través de un comunicado, que había decidido aprobar la versión de este vídeo que pueden escuchar aquí: