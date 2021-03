Hasta hora, que un candidato fuera soso no estaba bien visto. Hasta ahora, porque gracias a la nueva campaña del aspirante del PSOE a presidir Madrid, Ángel Gabilondo, eso ha cambiado. Lo de ser “soso, serio y formal” está de moda. O, al menos, eso es lo que deben pensar en las filas socialistas que no han tenido mejor forma de vender a su candidato, por mucho que de fondo suena una canción del mítico Loquillo. Si a eso añadimos su eslogan: “Gobernar en serio”, uno se replantea qué han estado haciendo todos estos años si no era “gobernar en serio”.

Y entonces entra en escena Pedro Sánchez: «El espectáculo, la bronca, y los aspavientos se los dejamos a otros, nosotros queremos un gobierno serio que afronte los problemas reales de los ciudadanos». Con estas palabras, el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE intentaba marcar la diferencia entre su candidato y el del resto de partidos.

Pero estas palabras no son nuevas. Lo de ser “serio” no es de la cosecha de Pedro Sánchez, no. De hecho, lo de gobernar en serio o con seriedad era el mantra de otro político reciente, uno del PP, y que fue desalojado de La Moncloa tras una moción de censura del actual jefe del Ejecutivo. Sí, hablamos del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, autor del eslogan “España en serio”.

Si echamos la vista atrás, durante la campaña electoral para las elecciones generales de 2016, Rajoy ya ofrecía frases como esta: “Hemos visto en estos días un sinfín de dimes y diretes, de reuniones, de vetos de unos a otros. El PP esto se lo toma en serio y no vamos a participar en esta comedia de enredo”. Las similitudes entre uno y otro, asustan. Y decía más: “España necesita un Gobierno donde estén representados, al menos, los dos grandes partidos de este país. Si alguien quiere hablar sobre este asunto hablamos, pero hablamos en serio, porque no estamos dispuestos a continuar con el espectáculo”.

Así las cosas, y con la seriedad puesta sobre la mesa, lo de presentar a su candidato como alguien “diferente” al resto de aspirantes, tampoco es nuevo. También utilizó el expresidente del Gobierno esta “artimaña” para conseguir rédito electoral en su campaña de 2016. “El PP es un partido serio que da estabilidad frente a las opciones que tienen los electores en estos comicios”