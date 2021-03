Vox no teme una repetición electoral en Cataluña. Después de que irrumpieran en el Parlament de Cataluña con once escaños y sorpasando a Cs y PP, el partido está listo para una eventual repetición electoral. Santiago Abascal, ha vaticinado incluso que obtendrían mejores resultados que el pasado 14 de febrero.

Abascal ha apuntado, en una entrevista en la Cadena Cope, que, si tienen que celebrarse nuevas elecciones, en Vox volverá “a pisar casada palmo de Cataluña independientemente de las amenazas y agresiones”.

En la misma línea se ha mostrado sobre las elecciones generales, aunque no sabe si podrían adelantarse, ha garantizado que Vox las afrontaría con decisión y con “inmejorables perspectivas”. Según indicó, se puede esperar “cualquier cosa” del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, una persona “sin escrúpulos” que podría abandonar sus pactos “con independentistas, comunistas y terroristas” para intentar acercarse al PP. “Cualquier escenario es posible con Pedro Sánchez”, informa Ep.

Evitar un gobierno de izquierdas

Abascal, está a los mandos de la campaña madrileña, se ha puesto al servicio de Rocío Monasterio para llevarla a cabo y se hará responsable del resultado obtenido “sea el que sea”. Vox ha garantizado que no bloquearán un Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid porque su objetivo es impedir que gobiernen las izquierdas. “Si Isabel Díaz Ayuso depende de nuestros votos no va a haber ningún problema, Vox va a evitar que llegue la izquierda a la Comunidad de Madrid y se ha preguntado si el resto de partidos lo harían si el mejor resultado fuera el de Vox.

El líder de Vox ha asegurado que no le temen a la apelación del PP al “voto útil” pues a su juicio “cada vez es menos creíble” esa trampa “burda”. “Estoy muy poco preocupado con las trampas en esta campaña, que se están haciendo ya insinuando que Vox está debajo del 5 % (...) no se atreve a hacerlo ni Tezanos”, indicó Abascal.

📻 @Santi_ABASCAL en @HerreraenCOPE



"Nosotros creemos que la Comunidad de Madrid puede gobernarse con muchos menos políticos".



"Debe haber un menor número de consejerías, reducir impuestos y acabar con todo tipo de estructuras inservibles".



⬇ Hilo con sus intervenciones ⬇ pic.twitter.com/c2GiZGdx50 — VOX 🇪🇸 (@vox_es) March 30, 2021

Lealtad

Preguntado por las diferencias entre Ayuso y Monasterio, Abascal ha destacado que su candidata “no depende de Génova 13”, al tiempo que ha elogiado la “independencia” de la presidenta madrileña respecto al PP al enfrentarse al Gobierno; lo ha podido hacer, “gracias al apoyo de Monasterio”, subrayó.

Abascal se mostró convencido de que Ayuso ha encontrado en Monasterio “una lealtad que no ha encontrado en su propio Gobierno”, mientras que Ciudadanos se ha pasado al lado del frente popular socialista comunista.

Como ejes de su campaña estará presente la lucha contra el despilfarro y la seguridad ciudadana. El líder de Vox ha señalado que el programa de su partido es “muy diferente” al del PP. “Nosotros queremos detener el despilfarro político, reducir a la mitad el parlamento, quitar consejerías y acabar con estructuras ineficientes que no den una respuesta directa a los ciudadanos... Somos algo más aventurados y osados en los recortes”.

Meses sin hablar con Casado

Además, ha sostenido que, pese a que no habla con el líder del PP, Pablo Casado, desde la moción de censura en la que éste rompió con Vox, aunque, subrayó que eso no tiene ninguna consecuencia politica. “Nuestra relación personal no es importante porque vamos a actuar con toda responsabilidad”. Por ello, ha destacado que, cuando el líder del PP llame “descolgarán el teléfono y llegarán a pactos”.