Juana Rivas, ya en España, asegura que “colaborará con la Justicia”

Andalucía

La encrucijada judicial de Juana Rivas, la madre que escondió a sus hijos para evitar que su padre se los llevara a Italia, suma un nuevo capítulo. Carlos Aránguez, abogado de Juana Rivas, ha informado este martes de que su representada ya se encuentra en España tras haber regresado desde Italia, país donde conoció la semana pasada su orden judicial de ingreso en prisión, y ha vuelto a repetir que “colaborará con la Justicia”.

Según ha señalado su abogado a los medios de comunicación, Rivas, condenada de manera firme a dos años y medio de cárcel por no entregar a sus hijos en el verano de 2017, ya ha ingresado en la cuenta del Juzgado de lo Penal 1 de Granada los 12.000 euros que debía abonar en concepto de responsabilidad civil a su expareja Francesco Arcuri. Esa cantidad la ha conseguido gracias a pequeñas donaciones de numerosas personas, “por lo que Juana quiere expresarles públicamente su agradecimiento”, ha subrayado el letrado.

Lejos de vislumbrarse un fin inmediato a su situación legal, Rivas sigue pendiente de la resolución de los recursos de reforma, y subsidiariamente de apelación, presentados contra el auto que acordó su ingreso en prisión la semana pasada. “Vamos a agotar todas las vías legales a nuestro alcance, siempre dentro del más estricto respeto a la legalidad”, ha sentenciado Aránguez quien en declaraciones a LA RAZÓN la semana pasada aseguró que “Juana no está siendo escuchada por la Justicia española. De nuevo se le deja en silencio. Ni siquiera se le escucha». Además, insistió en que «no es que no se esté aplicando una perspectiva de género –expresamente prevista en la Ley de Igualdad y el convenio de Estambul–, sino que no se les está dando el mismo trato que a otros reos».

Petición de indulto

Rivas también formalizó a principios de mayo una petición de indulto al Gobierno, que el Ministerio de Justicia ya ha comenzado a tramitar y que podría prolongarse durante un año, que es el plazo máximo que el Ejecutivo tiene para deliberar. Su caso coincide en el tiempo con la polémica en torno a la posibilidad de que los condenados por el “proces” sean indultados antes del verano y ha vuelto a poner en el foco mediático este caso. De hecho, la ministra de Igualdad, Irene Montero, aprovechó la polémica la semana pasada para exigir un enfoque feminista de la Justicia mientras que la que fuera representante de Unidos Podemos en la comunidad andaluza, Teresa Rodríguez, tachó de “escandalosa” la decisión del magistrado.

Tras el fallo firme del Tribunal Supremo sobre este caso -que rebajó de cinco años a dos y medio su pena-, el Juzgado de lo Penal 1 de Granada ordenó el pasado jueves la detención y entrada en prisión de Rivas al considerar que “no había lugar” a la suspensión de la pena, al ser superior a dos años.