Los socios celebran el abandono de la vía unilateral de Junqueras con la CUP y JxCAT en contra

La decisión de Oriol Junqueras de abandonar la vía unilateral de la independencia para resolver el conflicto soberanista en Cataluña ha generado un clima de esperanza entre los socios del Gobierno en el Congreso de los Diputados. Desde el PNV a Más País han valorado así la rectificación sobre la posición del líder de ERC en prisión sobre los indultos, mientras que el resto de grupos secesionistas en la Cámara, CUP y JxCAT se han mostrado en contra de renunciar a la vía unilateral.

Para Unidas Podemos, el líder de ERC en prisión ha escrito una “carta valiente” y con su paso “se abre una nueva etapa”, la de la “desjudicialización del conflicto en Cataluña”, como siempre reclaman los morados. En opinión de la portavoz de En Comú Podem, Aina Vidal “son el primer paso para un nuevo pacto territorial que necesita Cataluña y el resto del Estado. Se necesita un nuevo modelo de financiación autonómica, el reconocimiento de que España es un país plurinacional y se necesita un acuerdo en la Mesa de Diálogo que sea votado y ratificado en el Parlamento catalán”, en sus palabras. Son un “paso necesario para la defensa de un proyecto de país en la concordia”, mientras que ha calificado de “decepcionante” la oposición de partidos como PP, Cs y Vox con su asistencia a la manifestación en contra de los indultos convocada para este domingo. A su juicio es “repetir una nueva foto de Colón”.

Desde Más País, su portavoz Íñigo Errejón cree que la carta de Junqueras debe ser “tomada en serio” porque dice “cosas importantes para encarrilar una posible solución política”. Para él, la carta es el primer paso. “Es un gesto en la buena dirección y despierta cierta esperanza con gestos de distensión y de acuerdo”, ha indicado. Desde Compromís, su líder Joan Baldoví también lo ha valorado como “positivo” con el finde dar “un paso más” en la solución del conflicto catalán, mientras que ha criticado la manifestación convocada, que ve como una “absoluta irresponsabilidad” y que “no aporta solución”.

La portavoz de Bildu, Mertxe Aizpirua ha valorado “dejar atrás la judicialización del conflicto” para abordar la pluralidad a través de las leyes y la vía del diálogo de manera honesta y respetuosa. “Las leyes deben adecuarse a la mayoría social”, ha dicho en rueda de prensa tras incidir en que se necesita un tipo de relación con el estado español “de igual a igual”, “que dote a instituciones vascas y catalanas de herramientas para dar respuesta a demandas mayoritarias políticas y sociales”. Eso sí, no ha dudado en criticar la Constitución, al ser preguntada sobre la posibilidad de un referéndum pactado que no prevé la Carta Magna. A su juicio, sí “va a ser el traje que encorsete” la solución al “conflicto” en Cataluña, “habrá que cambiarla”.

Desde el PNV, su portavoz Aitor Esteban, tan solo ha saludado que se abra “de nuevo una posibilidad de diálogo y de posible apertura a encontrar soluciones políticas”, al desafío independentista. Espero que esto conduzca a una situación de diálogo y de estabilidad”, ha dicho, señalando a su vez que la llamada ‘vía escocesa’ “siempre es posible si hay voluntad entre las partes” y se acuerda “respetar las voluntades democráticas”, informa Ep.

Rechazo frontal, como era esperado y como ya han avisado hoy asegurando que de “ninguna manera podemos renunciar a la vía de la independencia”, por parte de JxCAT y la CUP. Así lo han visibilizado sus portavoces también en el Congreso de los Diputados. La portavoz de la CUP, Mireia Vehí cree que rechazar la vía unilateral no solucionará el conflicto en Cataluña. Defiende, como históricamente, que el futuro pasa por la amnistía y la autodeterminación.

La portavoz de la CUP en el Congreso, Mireia Vehí, ha considerado que la carta del dirigente de ERC, Oriol Junqueras, en la que renuncia a la vía unilateral no solucionará el conflicto en Cataluña ya que esta pasa por la amnistía y la autodeterminación. Cree la portavoz que si bien pueden ayudar a mejorar la situación personal de los presos, “no son la solución política definitiva”. En sus palabras, “la tesis del PSOE de dar indultos para rebajar el suflé es equivocada”. Posición parecida desde JxCAT. Su portavoz, Ferran Bel cree que los indultos son “un gesto relevante”, pero no como la amnistía. “Todos entendemos que es humano aceptar esos indultos y que aquí no puede haber ningún tipo de reproche”, ha añadido Bel respecto a la carta de Junqueras, que le parece “un camino para ir avanzando”.

El portavoz del PDeCat ha opinado que la solución “a la escocesa” sería “técnica y jurídicamente posible” en una interpretación amplia de la Constitución y ha lamentado que el “muy politizado” Tribunal Constitucional haya hecho “en los últimos años interpretaciones muy restrictivas”.

