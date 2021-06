Las redes estallan contra Teresa Rodríguez por su disparatada teoría sobre el “exterminio gitano”

“El flamenco es el testimonio vivo de la lucha del Pueblo Gitano contra el exterminio ordenado una y otra vez por los reinos de Castilla”. Sin más, la líder de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, antiguamente conocida como “azote de Pablo Iglesias”, realizó un relato de la historia del pueblo gitano algo alejando de la realidad. Y es que esa mezcla en la misma frase de flamenco, gitano y exterminio ha provocado la indignación y la mofa de más de uno. No hay que olvidar que, además de dirigente política, es profesora.

Y es que la idea de un holocausto gitano a mano de la represión castellana es un argumento muy recurrente para la pareja formada por Teresa Rodríguez y “Kichi”, alcalde de Cádiz. Basta con recordar sus teorías sobre Cristóbal Colón o el derribo de estatuas de Fray Junípero Serra. Pero si algo obsesiona a esta pareja de gaditanos es el centralismo madrileño, al que culpan de todos los males que asolan Andalucía. De ahí, no es de extrañar que relate esta apocalíptica teoría sobre el “exterminio” del pueblo gitano.

Una teoría que no ha gustado ni a los propios integrantes de la etnia gitana, que le piden, amablemente, que no les use para sus derivas políticas.

Como gitano te pido que dejéis de tratarnos como a inválidos. — Juan Carlos 🇮🇹 (@JuanKa__97) June 26, 2021

Pero sin duda, lo que más ha molestado es su falta de rigor a la hora de contar la historia de España. Pese a estar en excedencia, Teresa Rodríguez es profesora de instituto y son muchos las que la acusan de hacer un relato sesgado y sin atenerse a la realidad.

1427 expulsados de Pontoise.

1439 de París.

1471 de Suiza.

1500 de Alemania

1514 de Inglaterra bajo pena de muerte

1540 de Bélgica bajo pena de muerte.

S. XVII Portugal los deporta a América

Hungría y Rumanía los esclavizaba

En toda Europa fue igual, pero los malos los españoles — Alfonso Cordero (@alheim39) June 26, 2021