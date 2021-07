El “susto” de Macarena Olona al recibir la vacuna contra la Covid

El Hospital Zendal ha multiplicado las posibilidades de inmunizarse abriendo incluso turno nocturno de vacunación para así poder llegar a las 25.000 vacunas cuanto antes. Hoy le ha tocado el turno a la diputada de Vox, Macarena Olona que ha acudido a dicho hospital para recibir su primera dosis de Pfizer.

Allí, ha esperado su turno y ha recibido el pinchazo con “cara de susto” como ella misma ha reconocido en su cuenta de Twitter aunque, ha aclarado que ese gesto “es solo culpa mía”, tal vez de la impresión a la aguja, al tiempo que ha destacado que “ellos extraordinarios”, en referencia al personal sanitario que estaba allí.

Algunos de sus seguidores han bromeado preguntándole: “¿No me digas que las agujas son tu criptonita?”. También ha respondido a algún comentario que le indicaba que le tocaba dentro de poco y esperaba que no diera reacción. “Seguro que no”, ha dicho.

Olona también se ha encontrado a algunos seguidores que le han pedido fotografiarse en el Zendal.

Mi primera dosis de Pfizer en el Zendal y tengo la gran suerte de coincidir con la maravillosa @Macarena_Olona Eres igual que me imaginaba pic.twitter.com/nDcL0Jl1Xd — 🇪🇸🎾FMS🎾🇪🇸 (@Fdomarcos) July 2, 2021

Olona padeció el coronavirus en la primera ola de la pandemia después de que Vox celebrara un acto en Vistalegre el 9 de marzo de 2020. Uno de los más afectados por la Covid-19 fue el secretario general de la formación, Javier Ortega Smith.

La diputada de Vox permaneció 14 días en aislamiento tras hacerse el test nada más conocer el positivo de su compañero de partido. Olona aseguró que lo vivió con una “situación de pánico total” por su bebé que entonces tenía solo 4 meses. Pasó el confinamiento encerrada en una habitación donde optó por no ver a su hijo, tampoco tocarlo durante ese largo tiempo. Reconoció, en una entrevista a LA RAZÓN que para ella fue una situación muy “traumática” y concentró entonces todos sus esfuerzos en los que permaneció aislada a doblar sus esfuerzos presentando iniciativas como Grupo parlamentario al tiempo que puso su móvil del Congreso para que cualquier persona que estuviera sola en estos días de largo confinamiento pudieran llamarla para charlar. Recuerda aquello como una experiencia en la que “recibí más de lo que pude dar”.

Libertad

Vox ha insistido en la libertad de las personas para decidir si quieren o no vacunarse contra la Covid, lo que algunos han interpretado como una forma de dar alas a los antivacunas. Sin embargo, el portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, defendió el derecho a vacunarse para quien así lo desee del mismo modo que el derecho a no hacerlo para quien así lo decida “tranquilamente”, porque, ha añadido, “en eso consiste la libertad” al tiempo que informó entonces que él también se había vacunado porque así lo decidió libremente. , mientras que otros compañeros de su partido están decidiendo no vacunarse.e