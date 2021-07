Durante más de una hora, la presidenta de Ciudadanos se dirigió a los miembros del partido, con un discurso de clausura de la convención política en la que, Inés Arrimadas apostó por “reimpulsar el proyecto del centro liberal en España”, con el convencimiento de que es la mejor arma para enfrentarse al populismo y el nacionalismo, un proyecto del que dijo, no te hace elegir: “Nos toca ser valientes”, porque, subrayan “lo valiente es ser de Ciudadanos”. Por ello, ha mostrado su convencimiento en el proyecto de “liberalismo progresista”, y, al igual que ayer ya instó a recuperar el voto de los abstencionistas, ahora ha apelado a los votantes el PSOE y del PP, desdencantados, a dar su confianza a Cs

Arrimadas dijo sentirse “orgullosa” de representar un partido del que dijo está lleno de gente “trabajadora y valiente” y de haber hecho en el cónclave político el “ejercicio más participativo” de los últimos 15 años.

La líder de Cs aseguró que el partido representa un “proyecto útil” para España, por lo que quiere que Cs sea un partido que mire hacia fuera, a la realidad de todos los españoles: “Este tiene que ser el corazón del proyecto, no tenemos que trabajar para mantener una silla sino porque somos útiles, necesarios e imprescindibles”. Presumió de que Cs es el partido de la sociedad civil y reivindicó una vez más lo que son: “Liberales”, una palabra que dijo “nos une y representa”. Los naranjas son liberales “por encima de todo” y puso en valor que no solo ocupan ese espacio político en España sino que son también quienes lo defienden desde el Parlamento Europeo.

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, acompañada del vicesecretario general del partido, Daniel Pérez Calvo, preparando el discurso de clausura de la convención política

Arrimadas aseguró que “nunca pensé que sería tan feliz y me iba a sentir tan orgullosa de representar a este partido imprescindible para nuestro país” y advirtió de que “el futuro no está escrito” al tiempo que pidió huir de los “cenizos” que auguran lo peor para la siglas. Trasladó a sus filas que quiere que la convención política sea el de la “convicción” de estar en Cs, un nuevo punto de partida, la que sirva para lanzar el proyecto, con las aportaciones y la visión de cada uno de aquellos fundadores. “Lo haremos, porque, como dijo ayer Alexander –representante de los liberales- no es qué tenemos que hacer para recuperar en las encuestas el porcentaje, sino preguntarnos: ¿somos necesarios para España? Y os garantizo que no solo somos necesarios sino imprescindibles”, dijo. Además, advirtió de que una de las señas de identidad del partido es que no se rinde nunca: “No se puede vencer a quien no se rinde nunca”.

La líder de Ciudadanos ha insistido en que en el partido siempre “defendemos lo mismo, la libertad, contra viento y marea” y no creen en el “paternalismo moral”. “El liberalismo es inseparable de la tolerancia”. “Cs representa la regeneración y repartirse los jueces o controlar la tele, es algo que no hacemos”, defendió.

Somos un partido “moderno”, reformista y que “defiende la libertad individual siempre, y no solo a trozos”, incidió la líder de los naranjas. Además, destacó que salen del cónclave “serenos, confiados y ocupados”, mirando el interés de los españoles

Decálogo de pactos

Arrimadas desglosó hasta diez pactos de Estado por los que apuesta Ciudadanos y de los que dijo “no los puede hacer un partido solo”, y consideró que, si no está Cs, “el bipartidismo seguirá haciendo lo que lleva a haciendo 40 años”.

Para los naranjas se trata de diez “grandes reformas” de Estado por las que seguiremos luchando:

1-Educación: Destacan que sin educación no hay igualdad de oportunidades y, sin igualdad, no hay libertad. Por ello inciden en llevar a cabo un pacto de Estado por la educación educativo que ponga el foco en la meritocracia, el esfuerzo, la digitalización, el reto tecnológico, adaptarse a las necesidades del mercado de trabajo.

2- Empleo: Donde recordó que, la mayor parte de los trabajos de ahora “no existirán” y para lo que no sirve taparlo con reformas ni contrarreformas de PP y PSOE “que han sido un desastre”. “El bipartidismo, parece que no piensa en los que aún no votan. No podemos estar con la calculadora electoral”, lamentó Arrimadas.

3- Pensiones: Fomentar la calidad del empleo y la natalidad son dos de los pilares básicos en Cs y consideran que, lo demás son “parches, tiritas o eslóganes”. Por ello, reclaman un pactos de Estado para fomentar la natalidad.

4. La natalidad. Recordó que, el 80% querría tener más hijos, pero no puede algo que vinculó también a la importancia de la conciliación. “Tenemos que revertir esto. Es un tema de país que garantiza la sostenibilidad de los servicios públicos”.

5- Ciencia. Los naranjas quieren ser el partido de la ciencia, que se aumente su inversión, la introducción del conocimiento científico como algo esencial.

6-Desarrollo sostenible: “No mirar para otro lado con el cambio climático o el calentamiento global”.

7- Lucha contra la despoblación: Destacan la importancia de no dejar tirada a la mayor parte de España y mirarse en los modelos de otros países que han funcionado.

8-Vivienda: Cs recuerda que uno de los mayores problemas de los jóvenes es poder independizarse. Por ello, apuesta por “mirar de frente” a este problema y huir de recetas populistas.

9-Emprendimiento y coger el tren de revolución tecnológico

10-Lucha contra la corrupción, reforzamiento al respeto del orden constitucional.

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, saluda a un simpatizante tras su intervención.

No dejar que el proyecto “colapse”

La secretaria General de Ciudadanos y número dos del partido, Marina Bravo, ha señalado que la formación nacida de la sociedad civil y fundada por “valientes” hace 15 años sigue con los mismos valores de 2006 pero “con más fuerza, experiencia y con más aliados”.

La formación naranja ha clausurado la convención política -que llevará a convocar otras de manera anual, según han afirmado fuentes del partido-, donde, la secretaria general de Cs ha animado a militantes y a afilados a no permitir que “colapse” el proyecto reformista y liberal que propugnan.

“No podemos permitir que el proyecto reformista colapse ni dejar ganar terrenos a los planteamientos populistas y nacionalistas que agravan los problemas”, ha señalado durante su intervención en este cónclave.