El PP se consolida como primera fuerza

Los mayores movimientos migratorios de votantes que refleja la encuesta tienen al Partido Popular como destinatario: desde Ciudadanos los “populares” recibirían 1.080.000 votantes. Desde VOX llegarían 391.000. Otros 349.000 vendrían del PSOE y 271.000 de los nuevos electores o ciudadanos que teniendo edad de votar se abstuvieron en las elecciones del 10 de noviembre de 2019.

Estos cuatro colectivos son los responsables fundamentales del crecimiento electoral del PP que refleja la encuesta, que desde noviembre de 2019 hasta la fecha habría pasado de 5.047.000 a 7.062.000 votantes, es decir, 2.015.000 más.

Estos trasvases supondrían el 65,5% del votante de Ciudadanos, el 33,2% de los nuevos electores, el 10,7% de los apoyos de Vox y el 5,1% de los socialistas. Y consolidarían la tendencia iniciada en la Comunidad de Madrid en las elecciones autonómicas de mayo y que tres meses después se mantendría también en el ámbito nacional. Declive del PSOE y auge del Partido Popular, que según los sondeos desde mayo es ya el primer partido nacional, relegando a los socialistas a la segunda posición.

A esta enorme capacidad de los “populares” de captar votantes, siempre según el sondeo, se une también una característica que hace único al electorado del PP; su lealtad al partido; el 95,8% repetiría su voto de noviembre de 2019. Es el mayor porcentaje de fidelidad que encontramos entre los principales partidos. El segundo es Vox, pero con el 84,4% de lealtad, a 11,4 puntos de los populares. El tercero es el PSOE, que retiene al 80,6% de su electorado. Unidas Podemos conserva el 63,7% y Ciudadanos el 22,3%.

Los dos fenómenos demoscópicos que acabamos de referir, por una parte el traspaso de votantes hacia el PP y por otro la fidelización del electorado popular, se ven complementados con un proceso de desmovilización de las izquierdas, que han visto reducido su número de votantes en estos últimos veintiún meses de 10,5 a 9,1 millones. Siendo la principal causa la abstención de un importante número de votantes del PSOE y de UP, coincidiendo con un proceso de plena movilización de las derechas. Esta circunstancia fue fundamental en diciembre de 2018 para que PSOE-A y Adelante Andalucía fueran derrotadas por Moreno Bonilla.

En esta encuesta 507.000 votantes del PSOE y 425.000 de Unidas Podemos optarían por la abstención ante unas elecciones generales; o lo que es lo mismo, el 7,5% y el 13,6%, respectivamente, padecen ya el «desencanto». También facilitaron la mayoría absoluta de Rajoy en las elecciones de noviembre de 2011.

La fórmula del éxito “popular” es siempre la misma; concentración del voto + fidelización de su electorado + desmovilización de parte del electorado de las izquierdas. Este último aspecto se consigue cuando la estrategia del PP es la correcta, cuando a su izquierda ya no hay ninguna opción política que no sea el Partido Socialista y que la natural alternancia en el gobierno, y llegada en este caso del PP a la Moncloa, no sea percibida por todos los votantes de izquierdas como una amenaza, y en cambio sí como una esperanza o solución a los problemas.

Las derechas (PP + VOX + CS + Navarra Suma) representaron en noviembre de 2019 el 43,1% del voto, ahora en la encuesta acumulan el 47,9% del voto válido. En cuanto los votantes habrían pasado de 10,4 a 11,2 millones. Por lo que estarían en 181 escaños, mayoría absoluta.

Los tres partidos que más votantes pierden, según el sondeo, son Ciudadanos, Unidas Podemos y PSOE, con 1.017.000, 937.000 y 856.000 votantes, respectivamente. Ciudadanos trasvasa el 68,6% de sus votantes al PP y Vox, y el 6,3% a la abstención.

Mientras que el PSOE cede a las derechas el 8,7% de sus votantes, a la abstención el 7,5% de su electorado y un 2,6% a UP y Más País. Esta situación, en la que el voto a las derechas supera al de las izquierdas es otra consecuencia del efecto Ayuso, que ha despertado consciencias entre los votantes del Partido Socialista.

En el caso de UP, parte de sus pérdidas netas, 401.000 de los 937.000 electores que abandonan, se transfieren a Más País. El intercambio de votantes entre PSOE y Unidas Podemos está en sus mínimos históricos desde 2015: tan solo 161.000 votantes de UP se pasarían ahora al PSOE, frente a 99.000 del PSOE que votarían a UP.

Vox se muestra, un mes más, y como sucedió en mayo en la Comunidad de Madrid, como el partido nacional más estable. Su pérdida neta de votantes desde las pasadas elecciones generales es de 208.000 votos. Mucho menor que CS, PSOE y UP. Las fugas de votos hacia el PP, 391.000 electores, las compensa en parte con la entrada de votos procedentes de todos los principales partidos nacionales, tanto de derechas como de izquierdas, asimilándose al comportamiento electoral de otros partidos europeos situados a la derecha de los partidos populares, que reciben tanto voto de izquierdas como de derechas.