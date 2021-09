Espantada de los ministros en la sesión de control

Espantada de ministros en el Congreso. Ayer, por la tarde muchos de los miembros del Gobierno anunciaron que hoy no estarían en la sesión de control algo que ha reprochado Vox a los pocos miembros del Ejecutivo que sí acudieron.

“Vienen con el monotema de diálogo, pero son el Gobierno más grande de la democracia y los ministros no se dignan a venir a la sesión de control. ¡Vaya diálogo! Están despreciando al Congreso”, le reprochó Espinosa de los Monteros. Y es que, subrayó que, “de las 22 preguntas que formuladas contestan solo 8 y de los 11 ministros convocados, solo vienen 6”.

El portavoz de Vox en el Congreso se sintió “decepcionado” por el hecho de que “mi pregunta no la responda la vicepresidenta, porque está aquí, pero se esconde en usted -en Félix Bolaño- . “Dialoguemos, pero para ello es bueno que estén presentes”, insistió Espinosa de los Monteros.

“¿Qué opinión le merece a la vicepresidenta primera del Gobierno que se retirara la bandera de España en la comparecencia del presidente de la Generalitat?”, preguntó, aunque respondió Bolaño por ella.

El líder de Vox, Santiago Abascal; el portavoz de Vox Congreso de los Diputados, Iván Espinosa de los Monteros; y la secretaria general de Vox, Macarena Olona, en el Congreso FOTO: Eduardo Parra Europa Press

También la diputada de Vox, Macarena Olona arremetió contra la ausencia de ministros y es que, la “ministra comunista” Yolanda Díaz tampoco estaba en la sesión de control. “17 miembros del gobierno eluden su presencia. No les da vergüenza insultar así a los españoles. Su espantada ha supuesto que no me pueda responder” la ministra de Trabajo. “Ha preferido esconderse detrás de usted. Si hubiese querido conocer su opinión como ministra de Política Territorial y Función Pública se lo habría preguntado. Pero a usted, como no es competente, no puedo exigirle que deje de preocuparse tanto por su estilismo y empiece a preocuparse más por abrir oficinas del SEPE”.

“¿Se imaginaba siendo pieza clave de un gobierno que ha elevado a pieza clave del Gobierno a etarras y separatistas? El problema no radica en conversar. Ningún cargo compensa la traición a España ni a sus principios. Márchese”, le espetó a la ministra Isabel Rodríguez.

Ausencia de cinco ministros interpelados

Solo seis de los 11 ministros interpelados estaban hoy presentes en la sesión de control al Gobierno. No había, por ejemplo, preguntas para el presidente del Gobierno. En total 22 ministros deben acudir a la sesión de control, aunque solo once debían contestar a preguntas. La vicepresidenta primera Nadia Calviño, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños y la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, han sido, en ausencia del resto, los máximos representantes del Ejecutivo este miércoles. La imagen era impactante, con una bancada azul semivacía.

Su ausencia, sin embargo, estaba del todo excusada. Pedro Sánchez se encuentra en La Palma desde este domingo siguiendo en primera persona el Comité Director del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo Volcánico (PEVOLCA). Motivo por el cual ha pospuesto hasta hoy su viaje a Nueva York para asistir a la Asamblea General de las Naciones Unidas. También le acompañará el ministro de Exteriores.

Siguiendo el orden ministerial, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, tenía registradas dos preguntas por parte de diputados del PP y de Vox que han quedado sin contestar. La líder de Unidas Podemos en el Gobierno no tiene reuniones de trabajo agendadas ni a primera hora de la mañana ni a lo largo del medio día. Es a las seis de la tarde cuando asistirá a la Jornada conmemorativa del 25 aniversario de la firma del I (ASEC) en el Museo del Traje de Madrid-

Por su parte, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska contaba con tres interpelaciones relacionadas con los homenajes al etarra Henri Parot que han tenido lugar este fin de semana en el País Vasco. Así no ha contestado a Vox que quería conocer “qué iniciativas concretas tomó como Ministro del Interior para tratar de impedir la celebración del homenaje público en Mondragón al asesino etarra Parot”. Ni tampoco al PP que le interrogaba por si “forma parte del acuerdo alcanzado entre el Gobierno y Bildu incumplir la exigencia de las instituciones europeas de que se eviten los homenajes a etarras”.

El ministro del Interior acude hoy a medio día a La Palma a la reunión del Comité Director del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo Volcánico (PEVOLCA) (La ministra de Transportes

La ministra de Transportes, Raquel Sánchez Jiménez, se encuentra en Eslovenia para acudir a la reunión informal de ministros de Transportes y Energía de la Unión Europea. La titular de ramo contaba también con una pregunta por parte del diputado de Teruel Existe, Tomás Guitarte sobre la recuperación del servicio ferroviario diario entre Zaragoza-Cartagena.

La ministra de Educación, Pilar Alegría, debía contestar al PP por los motivos por los que “continúa la Ministra de Educación y Formación Profesional asentada en la senda del fraude educativo”.

En el lado de la oposición, el presidente del PP, Pablo Casado tampoco han acudido al pleno debido a que se encuentran visitando La Palma tras la erupción del volcán. En declaraciones a los medios, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, en declaraciones a los medios denunció la ausencia de 16 ministros a la sesión de control y consideró que el Gobierno de Sánchez está “superado y avergonzado” de sus propias medidas. Reprochó a la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz “que no dé la cara para defender las medidas del Gobierno”. A su juicio, “eso que ha hecho hoy la vicepresidenta, no lo hubiera hecho ni Pablo Iglesias”.