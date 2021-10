González reivindica su “libertad de expresión” y recuerda que su lealtad es al PSOE

La relación entre Pedro Sánchez y Felipe González ha estado marcada por los altibajos. Se rompió cuando el secretario general lideró la negativa (el “no es no”) a permitir que gobernara Mariano Rajoy en 2016. De la ruptura a la inexistencia y ahora, poco a poco, se intenta recuperar el pulso. Fuentes gubernamentales aseguraban ayer que, el hecho de que González asistiera a este 40º Congreso, era ya una prueba en sí misma de la reconciliación. Por tanto, no esperaban que en su intervención fuera a dar ningún toque de atención o sobresalto a la actual dirección.

Sin embargo, sus expectativas no se han podido ver completamente colmadas, porque el ex presidente sí ha hecho un ejercicio de autoreivindicación, al menos, en lo que respecta a su libertad para expresarse críticamente, también contra el Gobierno. González se unió hace meses a la moda de los “podcast” (archivos de audio) para expresar sus opiniones políticas. Unas opiniones que se han interpretado en varias líneas, algunas críticas con Sánchez. El ex presidente ha señalado que de él “se dicen muchas tonterías” y ha reivindicado que, en su defensa del “socialismo democrático”, entiende como un “fundamento básico” la libertad de expresión. “Me siento libre porque digo lo que pienso. No digo todo lo que pienso, pero sí pienso todo lo que digo”, ha señalado, en un ejercicio -a su juicio- de “responsabilidad”. “Eso no garantiza que no me equivoque”, ha apostillado.

En este punto, González ha pedido a Sánchez que “estimule la libertad de expresarse críticamente” porque “así se construye un gran partido que representa a la sociedad, porque queremos una sociedad que tenga una opinión libre y fundamentada”, ha destacado. No obstante, el ex presidente ha querido dejar claro que él “no interfiere”, pero sí ha mostrado su disposición para que el presidente cuente con él o su criterio. “Estoy disponible”, ha dicho, para apuntar inmediatamente que “ni siquiera pretendo que se tenga en cuenta lo que opino y opino de buena fe”. Solo “si me preguntan”; “si no me preguntan, nada”, ha gesticulado levantando las manos.

González ha mostrado su “lealtad”, pero recordando que esa lealtad es “con proyecto el político”, un proyecto que “encabecé durante 23 años y 13 y medio como presidente del Gobierno y que ahora encabezas tú, Pedro Sánchez”, ha dicho para finalizar.