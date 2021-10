“¿Quieres conseguir 300 eurazos? Pues vota al PSOE”

El pasado miércoles, Pedro Sánchez anunciaba su nueva medida estrella: un “bono cultural joven” de 400 euros, pero sólo para aquellos que vayan a cumplir 18 años en 2022. Sobra decir que esta idea fue tachada de “populista” y “electoralista” por los partidos de la oposición, ya que se centra única y exclusivamente en los nuevos votantes. Y apenas llegaba 24 horas después de que también se adelantara la inclusión de un bono para la ayuda del alquiler de 250 euros mensuales para aquellos que tengan entre 18 y 35 años y presenten rentas inferiores a 23.725 euros.

Lejos de responder a las críticas, y más allá de la autoría de estas medidas y las luchas internas entre PSOE y Podemos, el jefe del Ejecutivo insistía en que su único objetivo es apoyar a esta generación: “En definitiva, lo que queremos es seguir protegiendo a los jóvenes, darles más ayudas precisamente para la emancipación y para que entre todos ayudemos, echemos una mano a una industria tan importante como es la cultural en nuestro país, y además acercar a los jóvenes aún más a la cultura en nuestro país”.

Ni una sola mención al posible rédito electoral de ambas propuestas. Un hecho que no ocultaron, sin embargo, dos años antes, Y es que esta idea del “bono cultural joven” no es nueva. En abril de 2019, los socialistas propusieron implantar en Aragón un bono cultural para jóvenes, consistente en una ayuda económica de 150 euros. ¿Su objetivo? Facilitar y fomentar la igualdad de oportunidades en el acceso de los jóvenes a la oferta cultural en la comunidad. ¿Les suena, verdad? Y no es de extrañar, ya que la actual ministra de Educación, Pilar Alegría, era por aquel entonces la candidata del PSOE al Ayuntamiento de Zaragoza. Un cargo que no llegó a ocupar tras perder la izquierda la mayoría en el Consistorio.

Sin embargo, en esas elecciones el PSOE y Alegría no tuvieron reparos en revelar sus verdaderas intenciones tras esa medida estrella: conseguir votos a golpe de talonario. En la campaña de los socialistas queda patente que si quieres obtener 300 euros, tienes que votar al PSOE. Para ser más exactos... “¡300 eurazos! ¿Y qué hay que hacer para pillarlos? Pues votar al PSOE, que es a quien se la ha ocurrido la idea”. Un argumento que despeja cualquier duda.

Polémica campaña electoral del PSOE de Aragón en 2019, que ya incluía el bono cultural joven FOTO: La Razón La Razón

“No es una medida de apoyo al sector cultura, es una medida puramente ideológica y de intención de adquisición de voto de los jóvenes”. Así definía el portavoz de VOX en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, el “bono cultural joven”, una medida que tendrá un coste de 200 millones de euros y que sólo va destinada a aquellos jóvenes que en 2022 podrán votar por primera vez.

Desde el PP, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, criticó duramente este bono ideado por el Ejecutivo y apostó por ayudar a los creadores y bajar los impuestos. Recriminó que “al padre le suba mil euros en impuestos” mientras “le da 400 euros al hijo” con este bono, algo que, a su juicio, lleva a la conclusión de que el Ejecutivo “se queda con 700 euros para pagar 23 ministros”.